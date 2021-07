10 cosas que debes saber antes de elegir anillo de compromiso

Pepe Dávalos, Gemólogo pionero en México por el Gemolical Institute of America, (GIA, “in campus”) en Vicenza, Italia. Fundador de JD Joyeros. Desde 2019 ha buscado expander su mercado dando el primer paso en California, USA. Donde actualmente sólo trabaja piezas únicas para celebridades latinas en este país.

1. Define tu presupuesto, No hay presupuesto pequeño para un anillo, El que compren le va a encantar a su novia,

2. Define qué tipo de corte (forma) quieres el diamante. Toma en cuenta que el redondo es el más popular, el más costoso y el que se ve más grande Hay algunos cortes que solo se ponen de moda por periodos cortos Los más seguros redondos y cuadrados, Investiga que le gusta a tu novia.

3. El tamaño del diamante. Aunque éste en gran parte va ligado al precio. Busca que sea un buen equilibrio con las demás características Toma en cuenta que el peso se mide en quilates (carates) y que sube exponencialmente mientras más grande es.

4. El Color del diamante. Lo ideal es que sea lo más incoloro (blanco) posible. Después del tamaño es lo que más fácil puede notar en ojo Humano. Mi sugerencia es que escojan dentro de los 5 primeros colores. D E F G o H. De esta manera el diamante lucirá blanco para todos.

5. La Pureza. Es la parte más subjetiva a elegir ya que se necesita mínimo de un lente de 10X para poderla ver. En este caso les sugiero Que vean el diamante de frente pero también por los lados. A veces hay cosas que se ven a simple vista. Mi sugerencia en pureza para mejor costo beneficio son: VS1 VS2 o SI1. Intenten ver el diamante con una luz directa.

6. La Talla (cut en inglés). Con esta nos referimos a que tan bien este tallado un diamante. Esto nos va a dar como resultado el que un Diamante brille o No. Para esto hay que fijarnos que la simetría sea buena. Vean el diamante de todos los ángulos posibles y vean que la Simetría sea la adecuada. A final de cuentas la mejor forma de verlo es: el diamante brilla=buen corte no brilla=mal corte véanlo sin luz.

7. Define en que metal quieres tu anillo. El oro blanco es uno de los más populares actualmente. El oro amarillo está regresando al mercado Si quieres algo muy diferente el oro rosa es opción. El platino es un metal muy fino pero te va a costar al menos el doble que oro de 18k y Se ve casi igual que el oro blanco. El oro de 18k es más fino pero se percude más. El de 14k es más de batalla.

8. Escoge el diseño del anillo. Para esto te sugiero tomar 2 cosas en cuenta. La primera el gusto de tu novia. Ve si le gusta lo tradicional O si prefiere algo más moderno u original. Las novias generalmente dan tips al respecto. El segundo punto a tomar en cuenta es: no hagas Algo demasiado moderno ya que dentro de algunos años se puede ver "viejo". El anillo es para toda la vida por lo que mientras más sencillo Más probable que siga siendo vigente a través de los años. Toma en cuenta que tendrás que escoger una argolla que haga juego.

9. Define la medida del anillo. Esto puede ser a veces un poco complicado si tu novia no usa anillos en ese dedo. El anillo va en el dedo Anular de la mano izquierda. (el que sigue después del meñique). Si si usa un anillo en ese dedo busca tomarlo prestado y que tu joyero lo Mida. Si no mide tú hasta donde te llega en alguno de tus dedos. Otra opción busca algún cómplice como hermana(o), mama o mejor amiga. Si agotas todas las opciones regálale un anillo antes. Cualquier anillo y con ese ve que medida es Siempre es preferible que le quede grande Ya que aunque le quede grande se lo va a poder poner en el momento en el que se lo des. De lo contrario puede ser incomodo que no le entre.

10. Último paso. Decide cómo se lo vas a dar. Recuerda que este será el momento más importante en la vida de tu novia (futura esposa).