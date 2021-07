L-12 es salvable, pero no va a ser barato ni rápido: Eduardo Ramírez Cato

No hubo un proyecto, y si lo hubo no se siguió para la Línea 12, ¿Quién autorizó una obra con tantos fallos visibles?, se cuestiona el ingeniero especialista en estructuras ferroviarias, Eduardo Ramírez Cato.

El especialista quien se dio a la tarea de hacer una revisión presencial de la Línea 12, aseguró que los llamados vicios ocultos de una obra son sumamente visibles; la variedad de ellos en la Línea 12 es infinita, detalló para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Al cruce con la calle Guillermo Prieto, uno de los tramos más largos del circuito es en donde la trabe había presentado un asentamiento al grado de poner un refuerzo, y donde afirma Ramírez Cato, sí funcionaron los pernos Nelson, sin embargo la sensación de pandeado que era muy pronunciada fue prevenido con un marco de tres estructuras que convergen en la base a un solo punto, lo que señala, tienden a empujar y facilita la inestabilidad, por lo que debió ser un refuerzo con puntos de apoyo separados.

La parte baja de esas trabes metálicas, señala no se amplían, por lo que se pregunta ¿Cuál era el proyecto? Y si lo hubo, por qué no se siguió. "Si lo hubo, fue un proyecto muy temerario, pues no dejó puntos de refuerzo necesarios en este tipo de construcción".

Afirma que revisando con fotos de gran detalle, “sigo sin entender cómo hubo quién supervisando esa obra haya autorizado trabajos mal realizados… quién fue el que nos representó para supervisar esa obra y entregar a la ciudadanía una obra tan mal realizada, tan evidente en vicios ya no ocultos, visibles”.

“Cualquier ingeniero que se precie de conocer mínimamente las estructuras, supervisando una obra de esta envergadura no puede ser que tolere estos errores”, señala el ingeniero.

Ramírez Cato contempla que la Línea 12 “sí va a ser recuperable”, sin embargo, advierte que si la obra tuvo costo de 30 mil millones de pesos, y participaron tres empresas, hoy las reparaciones van a estar al orden de los 5 mil millones de pesos, ¿Quién podrá el dinero en donde no tiene la culpa y saldrá con los gastos?.

Por ello afirma que la solución va a ser tardada, no permitirá circular en un año con toda seguridad, por lo que será a principio del año próximo cuando circule. "Sí es salvable, pero no va a ser barato ni en corto tiempo", concluye.