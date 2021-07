Le dimos la espalda a Xochimilco, pese a su importancia: Investigadores

Le dimos la espalda a Xochimilco, pese a su importancia histórica, patrimonial, cultural y alimentaria; advierten el investigador del instituto de Biología de la UNAM, Luis Zambrano y el biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Rubén Rojas, quienes comparten el libro “Xochimilco en el siglo XXI” en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin.

De acuerdo con Luis Zambrano, la importancia histórica de Xochimilco se remonta a la llegada de los primeros pobladores a la zona lacustres, la capital mexicana, y advierte que fue gracias a la gran producción alimentaria proveniente de Xochimilco que la cultura pudo florecer con la creación de pirámides, pues los pobladores no tenían que preocuparse más por el alimento generado en las chinampas.

Destalló que esta producción no genera erosión, no requiere de lluvias y puede dar mucho alimento durante todo el año, y que prevalece hasta nuestros días llevando alimento a casi 20 millones de capitalinos.

Por su parte, Rubén Rojas resaltó la creación de la chinampería en la zona, una labor reconocida en los 80 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pues tiene mucho que ofrecer.

La chinampería, detalla Luis es a diferencia de otros desarrollos un tipo de agricultura que no impacta negativamente, por el contrario, las chinampas se adaptaron y promueven la diversidad biológica beneficiando a la Ciudad de México.

La chinampería es el arte de hacer chinampas, símbolo de identificación de los xochimilcas, es el proceso productivo ecológico, cultural y social que se establece con la gente que llegó al lugar en la época prehispánica y comenzó a producir alimentos, mediante la construcción de islotes abarcando cada vez más espacio con fango y vegetación, dedicándolas a la producción de hortalizas y maíz.

Luis Zambrano, menciona que la amenaza es constante, le dimos la espalda a Xochimilco, un lugar donde se puede hacer desarrollo con interacción apoyando la conservación, pues afirma que en las décadas de los 80 y 90 la expansión de la mancha urbana inició la contaminación e invasión de los ambientes originales.

Xochimilco, señala debe controlar la expansión, pues la calidad del agua se redujo y se generó un disturbio en las especies endémicas, por lo que advierte, de no poner freno “nos vamos a quedar sin Xochimilco, no solo el de echar chelas, sino al del patrimonio que representa”.

Rubén afirma que la conservación de Xochimilco no implica el no desarrollo, Tlahuac y Xochimico son áreas de oportunidad, pero hay que buscar alternativas no todo se puede resolver con asfalto y puentes, los originarios han encontrado en la bicicleta su mayor movilidad y no se ha aprovechado, por el contrario, se piensa en proyectos como el Puente de Cuemanco que no necesariamente impactarán de forma positiva.

Por su parte, Luis nos comparte que el ajolote está en peligro de extinción, es uno de los animales más importantes de la cultura mexicana, era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, y la urbanización lo ha llevado a su casi extinción lo que es analizado ampliamente en el libro “Xochimilco así como la restauración del espacio que incluye al ajolote y la chinampa que es su refugio.

Los especialistas coincidieron en el proceso de restauración de Xochimilco con el modelo 'chinampa refugio' para recuperar la parte ambiental y su rehabilitación con el conocimiento chinampero, promoviendo biofiltros para mejor agua, control de especies invasoras, y el incremento de especies nativas, para que la chinampería siga contando con agua y tierra limpios y productos de mejor calidad. así como dar equilibrio a Xochimilco.

Finalmente, resalta Luis es necesario voltear a ver a Xochimilco más allá de la fiesta la chela y el mariachi, es una zona vital para los capitalinos pues nos permite reencontrarnos con nuestras raíces a través de sus paisajes, aves y sus canales en donde nace la vida y las raíces de México y de uno mismo.