Yosstop, ejemplo del desconocimiento de la ley entre youtubers: Olabuenaga

Yosstop no tiene conciencia de lo que expresó, aunque eso no la exime de culpa, ella es un claro ejemplo del desconocimiento de la ley entre youtubers, señala la escritora Ana María Olabuenaga, y advierte que México ya evalúa leyes para influencers, que implicarían un gran debate.

La escritora explicó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el auge de los influencers de marketing, un medio o segmento al que se destina un cierto presupuesto y es reconocido tanto por anunciantes como para consumidores. Señal que entre el 10 y el 25% del presupuesto de los clientes (anunciantes) está destinado a este segmento.

No se considera a las personas sino todo el medio de los influencers, pues 70% de la gente confía más en un yutuber que en una celebridad para que les recomiende una marca, se considera que son una forma de contar mejor una historia desde una manera muy personal y no desde la protección de su celebridad.

El 85% de la gente cree más en una persona que en una cosa; lo que señala como positivo pues nos indica que seguimos siendo humanos.

Influencers es un segmento que crece con personas muy inexpertas en medios, basadas más en su personalidad, y en el caso de Yosstop señala Ana María “estas viendo una chica que desconoce en lo que se está metiendo, no tienen ni idea de pornografía infantil, que a eso está haciendo referencia, qué lo que está cometiendo en ese instante al hablar de que lo tiene almacenado o que lo está describiendo que eso sea un delito, no tiene conciencia de lo eso”, y advierte que “es la única parte en donde los abogados tendrían un espacio de litigio, aunque no la exime”. “No puedes sacar la bandera de la libertad de expresión hablando de pornografía infantil”, afirma Ana María Olabuenaga.

Los influencers, son un órgano vivo que, la mitad de ellos que son contratados por marcas tienen entre 10 mil y 100 mil followers y 30% tiene más de un millón con influencia en segmentos muy particulares y seguirá creciendo con la hiperdemocracia y la hiperfama, señala la especialista y afirma que más allá de lo que representa esta chica es un problema social.

Como ejemplo de ejercer esa hiperdemocracia, Olabuenaga señala la seguridad con la que habla la yutuber en el video, “sin dudar de los insultos y la claridad de que su voz, afirmando que es importante y no puede ser callada”, ese dijo es el problema sutil, la hebra que tenemos jalar.

Y agrega que es tanta la influencia en determinados sectores de estas figuras, que, “la chica ya fue juzgada en redes” aunque apenas empieza su proceso.