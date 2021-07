El 'Quién es quién' de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador es un ejercicio muy penoso; descalifica a la prensa crítica porque no puede digerir la derrota que sufrió en la Ciudad de México y porque perdió el control de la agenda pública y busca recuperarlo, opinó Mario Campos, periodista y analista político, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, destacó que hace semanas que el presidente no logra que los medios hablen de lo que él quiere y la agenda está marcada ahora por el desabasto de medicamentos que es real, la violencia en el país y el resurgimiento del COVID-19 en algunas regiones. Señaló que por eso vemos "un presidente enojado y tratando de desacreditar a los medios como vimos a Donald Trump durante su gobierno, como si por descalificar al mensajero el mensaje dejara de ser real".

Respecto ala derrota en la Ciudad de México, Campos dijo que el 'Quién es quién' y la intención de ampliar la mañanera son resultado del mal diagnóstico del mandatario, quien insiste en explicarlo como resultado de la cobertura de los medios y no como resultado de la falta de empatía con la tragedia de la Línea 12 del metro, su falta de empatía con el movimiento feminista, etc.

Recordó que el trabajo del presidente hoy es atender los problemas del país y no estar vigilando lo que publican los medios, que han ejercido su labor de manera crítica de la misma manera que lo ha hecho con los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "Eso no significa que la prensa sea perfecta y no esté sujeta a críticas primero de los propios consumidores, pero no nos hagamos bolas de que la chamba del pdte es hacer la labor de estar verificando noticias".

Finalmente, Mario Campos señaló que nuestra tarea fundamental es reportar lo que está pasando en el país y lo que está pasando es mucho más importante que lo que diga el pdte en las mañaneras donde no está hablando de los temas importantes del país.