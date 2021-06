Delitos por marihuana no se legalizaron: Lisa Sánchez

Prohibición del consumo lúdico de marihuana “resultó inconstitucional pero se debe legislar al respecto, la SCJN eliminó la prohibición, pero el resto del qué, cómo y cuándo lo determinará el Legislativo advierte la presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez.

Cabe recordar que el día de ayer con 8 votos a favor y tres en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminó la prohibición del consumo lúdico personal de cannabis, a personas mayores de 18 años quienes podrán comprar, sembrar, cultivar cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis, de acuerdo a lineamientos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Lisa detalló que cada persona que quiera consumir cannabis y plantar en su casa tiene que buscar un permiso y las autoridades otorgarlo. Sin embargo, puntualizó “no todo el mercado de la droga está legalizado, los delitos de drogas no se modificaron”.

Por ello, toda persona que no tenga el permiso va a seguir siendo perseguida por posesión, transporte, y todas las actividades de narcomenudeo.

Detalló que el consumo es privado, no se autoriza el consumo público; no puede ser comercializada por quien tenga un permiso para tener una planta en casa y no habrá lugares públicos para su compra.

Será Cofepris la encargada de conseguir la semilla que podrá ser cultivada de manera legal bajo el permiso señalado, dijo.

El Congreso de la Unión dijo, será el encargado de resolver la parte legislativa; la decisión de ayer es importante señala Lisa, porque genera presión sobre las autoridades para legislar y regular entre quien tenga o no permiso, se debe pasar la legalización por la vía legislativa.

Y resaltó que esta es la primera ocasión que pasa por ley este proceso de legalización, los artículos en los que hay desacuerdo deben ser legislados y los miles de permisos solicitados deben estar regulados.