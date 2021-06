"Más allá de un grito, una cuestión homofóbica inadmisible en el futbol"

Sería bueno que desde su lugar la gente ponga en alto el nombre del futbol mexicano, el grito es meterse en una cuestión homofóbica que es inadmisible en el futbol, así lo consideró el director Técnico de la Selección Nacional, Gerardo “Tata” Martino, ante el ‘grito’ que ha dejado a la Selección Mexicana fuera de la jugada y puesto a México en el ojo del huracán.

En la mesa "Más allá de un grito" en el espacio de"Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el actual DT de la Selección de México, afirma que el grito sí se escucha, aun por la parte no afectada; es algo que marca el respeto que se debe tener hacia los rivales y el deporte mismo. Afecta al contrario, aunque para algunos pase desapercibido, es meterse en una cuestión homofóbica que es inadmisible en el futbol.

Hay situaciones podría suceder en otros países en 2017 lo escuché por primera vez en contra de un arquero, pero es un grito que refiere a una situación personal, por lo que se debe poner un alto. Ya estamos siendo sancionados, señala, por lo que afirma es hora de que podamos hacer reflexionar a la gente, pues hay espacios en donde no se escucha ese grito.

Lo hemos podido hacer, con partidos ejemplares, podemos cambiar la opinión que se puede formar de México, el equipo merece aliento como para estar perdiendo el tiempo con este grito, señala.

El “Tata” afirma que, así como hay compromiso de la Selección la afición ponga en alto el prestigio del futbol.

Advierte que cambiar esto no solo depende de la Federación, sino de todos en conjunto, pues jugar futbol sin público no es lo mismo, el apoyo y ver a todos juntos en una competencia mundial incide sin duda positivamente en los jugadores para no poder gozar de ello por un grito. No es lo mismo el Azteca vacío que lleno, asegura.

Por su parte, Marion Reimers, periodista deportiva señala que el futbol tendría que ser identidad y representación de todas las personas, pues no se trata de regañar, sino de mirarnos al espejo y entender el futbol.

La periodista afirma que el futbol se nutre de toda la comunidad por lo que debe ser representativo por lo que cuestiona ¿Qué tanto les cuesta renunciar a palabra que ha hecho tanto daño?

Y señala que ha habido tibieza de las autoridades del futbol, que han represivas, pero no preventivas, y aunque ha habido entendimiento de la afición, se podría generar, como en todo movimiento, una resistencia mayor.

Y reitera a la afición, “es solo una palabra, no sean codos”.

Finalmente, la experta en el bien escribir y decir, Paulina Chavira, afirma que desde que la palabra puto entró en el diccionario, se ha considerado como una palabra que busca ofender.

La periodista y colaboradora de “Así las cosas”, comparte que desde 1737 “puto” es considerada como una palabra malsonante, para referirse a alguien que se prostituye, ofensiva y utilizada como connotación para alguien que es débil, cobarde, similar a la mujer, lo que no ha cambiado.

Señala que es parte del folklore, pero en el fondo si alguien te dice “puto” seguramente se va a ofender.

Es una palabra que ofende sino hay un consenso, cosa que no se puede lograr en un estadio.

“Si se quiere distraer al portero cantémosle, pues ésta en realidad es una palabra homofóbica, pero es solo una palabra, busquemos alternativas, asume tu responsabilidad”, pide la especialista.