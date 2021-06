Me gustaría ser político para que me protegieran: Ma. Elena Ríos

"Me gustaría ser político para que me protegieran", afirma la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, quien a casi dos años de haber sido agredida con ácido por orden de su expareja, continúa exigiendo justicia.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, María Elena exige la detención del quinto agresor, el hijo de su expareja, a quien ha visto circular por Oaxaca libremente, y aunque lo hizo saber de inmediato al ex fiscal lo único que recibió fue un mensaje molesto diciendo “ya te dije que lo estamos buscando”, por lo que afirma, todo parece indicar que la entrega de Juan Vera Carrizal en abril de 2020 hubiera sido un arreglo para dejar a su hijo en libertad.

La saxofonista quien continúa con un proceso lento de recuperación con tratamientos y cirugías, señala que el ex Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez debería estar en la cárcel, pues durante su gestión "fueron más de 200 personas a las que no les ejecutó orden de aprehensión dedicándose a cubrir a los agresores, engañando a las víctimas" quienes asegura están cansadas, pero no ella.

Asimismo, dijo que el propio Santiago Nieto, titular e la UIF junto con Vasconcelos informaron sobre el congelamiento de cuentas de su agresor, lo que dice “fue un teatro, un engaño pues no fue cierto".

Sobre el actual fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert dijo “se la pasa pidiendo perdón y prometiendo a las víctimas, pero a tres meses en el cargo no ha cumplido”, por lo que exigió que se hable con verdad y dignidad a las víctimas.

Pese a la decepción, María Elena confía en que sus agresores tendrán una pena condenatoria, no obstante, dijo que la audiencia intermedia prevista para julio se aplazó nuevamente a diciembre, por lo que afirma que además de la pandemia, son los funcionarios los que se han encargado de entorpecer los procesos en Oaxaca; pues asegura que la CDMX la ha cobijado al igual que los medios de comunicación en su lucha.