Ser parte de la comunidad LGBTTI+ sigue siendo mecanismo de ataque: Alcalde

Adolfo Cerqueda Arroyo, alcalde electo del municipio de Nezahualcóyotl, refiere no tener ninguna adscripción partidista, asegura que ser parte de la comunidad LGBTTI+ sigue siendo mecanismo de ataque.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el joven alcalde afirma que acude a la convocatoria de Morena como parte de la asociación Unidos por un mejor país, y detalla que en el municipio ha fungido como director del Instituto Municipal de Cultura y Deporte, Síndico Municipal además de ejecutar arte y deporte así como ser miembro de la comunidad LGBTTIQ+, a través de la cultura dice ha hecho ‘artivismo’.

Y aunque señala que su orientación no debería ser parte de los encabezados, desafortunadamente ser parte de la comunidad LGBTTIQ+ sigue siendo mecanismo de ataque, “Ha sido complejo por trascender ya no contra el machismo sino contra la interpretación que se tiene de las masculinidades, mi campaña fue compleja por los ataques… pues tiengo un hijo que está por cumplir 12 años y el ataque radico en que soy miembro de la comunidad LGBTTIQ+”.

Sin embargo, señala que durante 32 años se ha dedicado a la prevención de adicciones a través de la asociación civil, por lo que ser alcalde de un municipio con casi 1200 mil habitantes y con tanta expectativa de la gente es un reto importante por lo que visualiza a su gobierno profesionalizado a la altura del siglo XXI, sin tomarse nada personal y trascender en las decisiones de gobierno.

Aseguró que su labor ha sido doble ante sus adversario pues ha tenido que demostrar que “soy un hombre completo, integro, honorable, soy un caballero, me ha costado eso y no he vulnerado a nadie”.

Además de callar voces, su triunfo marca la diferencia y como portavoz de muchos que buscan trascender en la vida señala “si algunos pensaban que no se pueden, miren aquí estamos”.

Reconoció estoy dentro de un sistema político que he trabajado de manera alterna y en el que se busca evidenciar la necesidad de las poblaciones no visibilizadas, por lo que se dijo “abierto a las demandas de la gente porque para eso nos rentamos”, afirmó.