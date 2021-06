El deporte se mide por marcas, por calificación, tiempos y pues lamentablemente en este caso no le favoreció a Paola Espinosa y no voy a entrar en el chismorreo de lo que ha dicho. La respeto como atleta, la reconozco como una de las grandes deportistas de este país y punto, señaló Ana Gabriela Guevara, exvelocista y titular de la CONADE en Así el Weso, luego que Espinosa la acusó de quitarle la plaza olímpica para Tokyo 2020.

En entrevista con Karla Santillán y Luis Ávila, Guevara señaló que ve molesta a la clavadista Paola Espinosa y agregó que le parece que es "un pataleo totalmente inerte" porque no le favoreció, punto. Agregó que los criterios estaban claramente sobre la mesa desde hace tiempo.

Además, pidió entender que venimos de un año COVID donde no hubo competencias y no hubo manera de generar un criterio como en el pasado, "aclarando que en el pasado no muy lejano sí le otorgó la plaza directa". Aclaró además que no se trató de nada 'oscuro' ni 'bajo la mesa', sino de una decisión que se tomó de manera colegiada.

Es imposible ajustarse a un criterio de pasado inmediato, fue un año COVID, insistió la exvelocista olímpica, quien remató: "Lamentablemente como sucede en cada ocasión de los Juegos Olímpicos, unos van y otros se quedan".

La clavadista Paola Espinosa también conversó con Karla Santillán y Luis Ávila en Así el Weso, quien señaló que después de haberle asegurado que tenía la plaza olímpica, hubo varias irregularidades que la dejaron fuera de Tokyo 2020.

Sin embargo, dijo sentirse orgullosa: "Me da orgullo que la herencia que dejo para estos juegos Olímpicos es la final directa olímpica donde Melanie Hernández y yo hicimos el trabajo más pesado que era calificar a México con 26 países del mundo".