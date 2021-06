Pleito por territorio, causa de asesinatos en Tamaulipas: Irving Barrios

Pleito por territorio entre grupos criminales, sería la causa de asesinatos en Tamaulipas, se refuerza la hipótesis, pero la intención es que esto no suceda y no quede impune, así lo señaló el fiscal general de Justicia de la entidad, Irving Barrios quien afirma que se siguen dos investigaciones, una por los delitos y otra de asuntos internos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el fiscal de Tamaulipas detalló que los hechos que se suscitaron el sábado en Reynosa se dieron en un lapso de cinco horas dejando 19 personas muertas, 15 de ellos civiles y cuatro de ellos presuntos responsables, quienes fallecieron al enfrentarse a las autoridades y uno más quedó herido en calidad de detenido.

Afirmó que se robustece la hipótesis de que dos grupos unidos de la delincuencia enfrentaron a un tercero en pugna por el territorio en el que dijo, se ubica el puente internacional, cruce importante hacia Estados Unidos fundamental para del desarrollo de delitos del fueron federal.

Respecto a la falta de respuesta oportuna a los llamados hechos al 911, que han sido expuestos como violaciones a los derechos humanos, señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nuevo Laredo no existe, que es una organización civil la que hace los pronunciamientos.

Detalló los horarios de los eventos que iniciaron a las 12:38 reportado como un robo y a las 12:51 elementos de policía estatal llegaron al primer evento; cinco minutos después cometen el segundo ataque; sin embargo, por motivos de investigación dijo no poder dar más detalles. En suma, fueron 11 eventos en cinco horas, con 19 fallecidos, los que han derivado en dos circunstancias de investigación una por los crímenes y otra por asuntos internos, dijo.

Señaló que luego del análisis de las condiciones, no es delito del fuero común, sino de índole federal, por lo que el gobernador instruyó dar a las autoridades federales toda la información y las facilidades para proceder y dar la atención al caso a fin de que estas circunstancias no se repitan y no queden impunes.

Finalmente dijo que las autoridades estatales están dando el acompañamiento a los familiares de las víctimas.