¿Cómo elegir a tu animal de compañía?

¿PEDIGRÍ, CRUCE O MESTIZO?

• Para empezar, hay más de 200 razas de perros reconocidas más todos cruces y mestizos, eso significa que tenemos cientos de tipos de perros para elegir.

• Pedigrí: La ventaja es que existe cierto grado de predictibilidad. Puedes estar prácticamente seguro de su tamaño, longitud y textura de pelaje, carácter y grado de energía determinados, así como sus posibles dolencias o enfermedades propias de cada raza.

• Los tipos de perros cruzados son hijos de padres de dos razas diferentes, pero puede ser difícil estar seguro de cuál de las razas, en caso de ser sólo una, determinará el aspecto y personalidad del perro.

• Perros mestizos o criollos: Proceden de ascendientes sin pedigrí en su mayor parte y, aunque algunas veces pueden observarse rasgos de razas reconocibles en ellos, ésta suele ser más bien una tarea de adivinación. Una de las muchas ventajas de los tipos de perros mestizos es que suelen ser más sanos, ya que cuentan con un acervo genético más amplio, o sea, es menos probable que presenten problemas hereditarios.

¿CACHORRO O ADULTO?

• Si estás pensando en tener un cachorro, es imprescindible que tengas tiempo para su adiestramiento.

• Otra opción es dar un nuevo hogar a un perro “adolescente” o adulto. Si es tu primer perro, tal vez un perro mayor se adapte mejor a tu estilo de vida.

• La mayoría de los perros adultos llegarán a ti con cierto adiestramiento y socialización.

• Por desgracia, algunos de los perros adultos que vas a encontrar no habrán tenido la suerte de disfrutar de un hogar cariñoso, por lo que pueden llegar a ti con cierto “bagaje emocional”. Estos perros necesitan más amor, tiempo y paciencia, pero todo lo que le des será tremendamente gratificante tanto para tu perro como para ti, y tendrá como resultado una amistad de por vida.

¿HEMBRA O MACHO?

• No existe una respuesta sencilla; recuerda que, en gran parte, el carácter y el comportamiento de tu perro dependerán de su propia personalidad y de la cantidad de tiempo que dediques a adiestrarlo y socializarlo.

• Algunas veces, los tipos de perros de uno u otro sexo sin esterilizar pueden ser de armas tomar.

• Los machos pueden vagabundear en busca de hembras, y las hembras sin esterilizar pueden ser difíciles de controlar durante su celo, así como sufrir embarazos psicológicos.

¿DE UN CRIADOR O DE UN REFUGIO DE ANIMALES?

• Si de entre los tipos de perros deseas uno con pedigrí o un cruce, lo mejor que puedes hacer es buscar un criador de confianza.

• También, puede resultar enormemente gratificante adoptar un perro de un refugio de animales y ofrecerle una segunda oportunidad en la vida. Los centros responsables se preocupan de elegir de entre los tipos de perros el adecuado para cada persona: no desean que sean rechazados de nuevo ni que te hagas cargo de un perro que no sea adecuado para ti.

TAMAÑO

• Puedes encontrar razas de perros grandes, cuyo peso que ronda los 45 kilos (incluso más), a razas de perros diminutas, con un peso de menos de 4 kilos. La es muy importante porque tienen necesidades nutricionales muy distintas.

TIPO DE PELO

• Algunas razas de perros sólo tienen un tipo de manto, por ejemplo, el moteado característico del Dálmata, pero si no tienes mucho tiempo diario para sacarlo a pasear antes de elegirla debes saber que necesita mucho ejercicio físico.

• Otras destacan por tener el pelo muy largo y sedoso, como el Lebrel Afgano, lo que requiere unos cuidados verdaderamente laboriosos.

• Por el contrario, otras se distinguen por ser razas de perros que no sueltan pelo, sea porque tienen muy poco, como el Crestado Chino, o porque no tienen pelo en absoluto, como el Perro sin pelo de Perú (ese es su nombre).

• Hay otro grupo de perros que no dejan pelos, los lanudos, como el Caniche y el Perro de Agua Español, que se caracterizan por no hacer mudas periódicas.

• Que un perro no suelte pelo puede hacer que sea considerado como perro hipoalergénico, pero antes de elegir uno de este tipo se deben hacer la pruebas médicas oportunas.

• Otra cosa a tener en cuenta es si se trata de una raza que requiere un corte de pelo especial, como el West Highland White Terrier, en cuyo caso también deberás tener en cuenta cuánto cuestan los cuidados de peluquería de un perro.

COMPLEXIÓN PARTICULAR

• Hay muchos detalles anatómicos del perro que podríamos considerar, pero nos vamos a centrar en dos: los perros de patas muy cortas porque pueden tener alguna dificultad para subir y bajar escaleras (ojo si vives en un piso alto sin ascensor y te gusta el Basset Hound) y los de razas extremadamente chatas, como el Bulldog Inglés, ya que pueden padecer el síndrome braquicefálico (causa problemas respiratorios).

EL TEMPERAMENTO

• ¿Buscas un perro activo para que haga deporte contigo?, entonces no puedes elegir una raza como el Carlino.

• ¿Buscas un perro para practicar agility? Pues una que está teniendo mucho éxito en esta disciplina es el Border Collie.

• Lo mismo pasa con la tendencia del perro a ladrar, que es totalmente natural. Por ello, no existe ningún perro que no ladre. Es posible que un Yorkshire Terrier sea proporcionalmente más ladrador que un Beagle y que éste, a su vez, ladre más que un Golden Retriever, pero no es ninguna norma porque a la hora de manejar a un perro que ladra mucho, independientemente de su raza.

LAS NECESIDADES NUTRICIONALES

• Además de necesitar cuidados específicos por su complexión o el tipo de pelo, algunas razas de perros pueden tener unas necesidades nutricionales propias. Por ello, no está de más saber si la mejor raza de perro para ti tiene un alimento adaptado a sus necesidades nutricionales.

EL GATO: INDEPENDIENTE Y CARIÑOSO

• Lo bueno de tener gato es que no requiere que los saques a la calle a correr ni para hacer sus necesidades.

• Para evitar que el gato se vuelva agresivo y poco cariñoso, intenta jugar con él, con algún juguete incluso para estimularle.

• No es igual de agradecido que un perro, ni tan cariñoso ya que son más independientes y miran mucho por su interés, pero te necesitan y te lo hacen saber a su manera.

• Para el tema de los viajes, deberás pensar en él, ¿te lo llevarás o lo dejarás a algún familiar o amigo?

• También tienes que ser consciente que un gato puede vivir hasta 20 años.

Razas de perro o sus cruces que necesitan espacio y actividad moderados:

– Chihuahua – Bichón Maltés– Yorkshire terrier – Shih-tzu– Pinscher – Lhasa Apso– Pekinés – Carlino– Pomerania – Bulldog Francés– Cocker spaniel americano – Bulldog Inglés

Razas o sus cruces que necesitan espacio moderado pero mucha actividad:

– Teckels – Fox terrier– Labrador Retriever – Jack Russell– Golden Retriever – Schnauzer enano/ mediano– Cocker spaniel ingles – Beagle– West Highland white terrier – Crestado chino– Bichón Frisé – Bull terrier– Caniche enano – Sttafordshire bull terrier inglés– Boston terrier – DálmataRazas de perro o sus cruces que necesitan mucho espacio pero actividad moderada:– Mastín español – Cane Corso– Montaña de los pirineos – Mastín del pirineo– Mastín napolitano – Dogo de burdeos– Basset Hound – Chow- Chow– Boyero de Berna – Bouvier de Flandes– Terranova – San Bernardo

Razas o sus cruces que necesitan mucho espacio y mucha actividad:

– Boxer – Rottweiler– Setter – American Sttafordshire terrier– Gos d’atura – Bullmastiff– Border Collie – American pittbull terrier– Caniche gigante – Dobermann– Schnauzer gigante – Gran Danés– Perro de aguas – Pastor belga– Shar-pei – Samoyedo– Pointer – Galgo español– Braco alemán – Shettland– Pastor alemán – Braco de Weimar– Husky siberiano – Alaskan Malamute– Akita Inu – Sabueso español– Bretón – Rough Collie– Presa canario – Galgo Afgano