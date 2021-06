Zaldívar debió de emitir una opinión que no fuera prejuzgar: Hugo Concha

Zaldívar debió de emitir una opinión que no fuera prejuzgar, así lo refirió el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha, quien señaló que el principal escenario era que los diputados esperaban el regreso de sus compañeros con licencia por elecciones para presentaran la acción de inconstitucionalidad sobre el artículo 13 transitorio que amplía el mandato del ministro presidente, el cual hubiera sido un proceso muy lento y sería encabezado por el propio Ministro Zaldívar.

Sin embargo, luego de que el ministro Arturo Zaldívar presentará la convocatoria a una consulta extraordinaria para analizar la amplitud de su mandato incluido en la Reforma Judicial a fin de no prolongar la situación de incertidumbre, el investigador expuso los escenarios previstos en el espacio de"Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El menos probable dijo, era presentar la acción luego del cambio de ministro, en noviembre cuando se retira Fernando Franco, en espera de lealtades con el nuevo ministro que podría votar como quisiera el presidente de la Corte.

Otro escenario era que una persona podría presentar argumentos para un juicio de amparo en contra de alguna violación a derecho y finalmente, que no pasara nada y llegar al primero de enero de 2023 que Zaldívar cumpliera su mandato y que los ministros se reunieran a revisar si cumplían con la Constitución o hacían caso al 13 transitorio.

Lo que ahora publica el ministro Zaldívar, dijo Hugo Concha es el uso que tiene para convocar a la Corte y presentarle asuntos que a su juicio son importantes para que la Corte revise y resuelva.

Zaldivar debió de emitir una opinión que no fuera prejuzgar, cosa que los jueces no pueden hacer, pero la gente dijo esto es claramente inconstitucional y que dijera que no va a proceder con algo que viola la ley de manera tan clara, al grado de haber sido criticado el día de la elección; lo que significa que a la gente no le ha parecido bien esto del transitorio ni su cercanía con el Presidente, señaló.

Será interesante lo que decida la SCJN, pues es un camino muy amplio, recalcó