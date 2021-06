Gobernaré Álvaro Obregón de tiempo completo: Lía Limón

“Le arrancamos a Morena un buen chacho de la Ciudad; ya ganamos ahora a demostrar que podemos gobernar de manera diferente”, así se comprometió la virtual ganadora de la elección a la alcaldía de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien evidenció que en donde más participación ciudadana hubo, no le fue bien a Morena.

“Trabajaré, seré una alcaldesa de tiempo completo, pues Álvaro Obregón era una alcaldía abandonada y los vecinos se atrevieron a defenderá con su voto”, afirma la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Lía Limón señaló que la alcaldía estaba hecha un caos y abandonada, pero los vecinos rechazaron a quienes siembran odio, con un voto de castigo a Morena, por lo que dijo “es importante hacer el compromiso de buen gobierno con estrategia y demostrar que merecíamos ganar” y recalcó el contrapeso importante que se alcanzó en la Ciudad de México.

No obstante, recalcó que su obligación es tender puentes de diálogo con el gobierno capitalino, “es mi obligación, mi objetivo es que les vaya bien a los vecinos de Álvaro Obregón, no me interesa seguir polarizando voy a buscar unir a las y los vecinos”, “y quienes somos más privilegiados podamos cambiarle la vida”.

Reiteró que ahora hay que ganarse el voto, y construir en beneficio de la sociedad, pues Morena perdió por que vendió una caja de esperanza que venía vacía.