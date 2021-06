A las 8 AM del domingo quedarán instaladas las casillas electorales: INE

Domingo 6 de junio a las ocho de la mañana quedarán instaladas las casillas para ejercer el voto, así lo compartió el coordinador de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral (INE), Rubén Álvarez, quien detalló que los funcionarios de casilla deberán instalar lo necesario a partir de las siete de la mañana con seguimiento a los protocolos en materia de seguridad COVID.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco detalló para el acceso a las casillas a emitir el voto, se realizará la toma de temperatura, uso de gel antibacterial, solo serán permitidas dos personas en mamparas.

Al ingreso se deberá mostrar la credencial de elector con cubrebocas obligatorio que podrá ser retirado por segundos para efecto de identificación en casilla.

Ante los rumores de un fraude electoral preparado, Rubén dijo que es falso que los paquetes vayan preparados, las boletas y papelería dijo llegan sellados a los funcionarios, quienes los abren y cuentan el contenido de boletas que deben ser de 750 en cada casilla. Los funcionarios deben firmar de recibido indicando que no haya irregularidades.

Rubén señala que en elecciones pasadas se entregaba físicamente la credencial para su validación contra listado nominal; en esta ocasión por protocolo COVID, solamente se colocará sobre la mesa la credencial para que el presidente de casilla pueda corroborar la información.

Una vez emitido le voto el elector regresa a la mesa, recoge su credencial y se le aplicará tinta indeleble en el dedo pulgar de la mano derecha. Manteniendo en todo momento el uso de cubreboca.

En caso de cualquier irregularidad que pudiera ocurrir al interior de la casilla puede ser reportado al presidente de la misma, o a los representantes de los institutos electorales. En caso de incidentes graves –que se espera no se presenten- se debe reportar a la autoridad juridiccional ya sea policía municipal o estatal, dependiendo de la irregularidad.

Dijo que está prohibido el proselitismo, puede ser denunciado en Inetel o a través de las redes institucionales, mismas que son reportadas de manera inmediata a las autoridades correspondientes para su verificación.

El INE no puede prohibir el uso de celular; pero hay que tratar de inhibir la compra del voto que es secreto, antes de cada elección algunas personalidades hacen púbico su voto en una decisión individual porque no está prohibido, pero no debe ser esto un llamado a votar por un partido en específico.

Solo se puede votar en casilla especial si se está fuera del límite distrital, pero el voto solo contará para elección de diputados federales; el voto por candidaturas local se anula.