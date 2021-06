Morena y aliados llegarían con intención de voto de 48%: Encuestadores

Morena y aliados llegarían con intención de voto sumada de 48% y la alianza opositora PRI-PAN-PRD con 40%, los encuestados advierten que el país llega a las elecciones de manera dividida, afirma la jefa de Encuestas del periódico Reforma, Lorena Becerra; en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Lorena detalla que ante la pregunta ¿Qué es mejor para el país que Morena siga teniendo mayoría en la Cámara de Diputados o sea controlada por la oposición? la respuesta fue un empate de 42%.

En relación a si el Presidente debe seguir opinando respecto a las elecciones, 49% afirma que debería guardar silencio. La medición estatal señala comicios divididos y una elección que se antoja bastante compleja, advierte Lorena.

Por su parte el director de Encuestas de El Financiero, Alejandro Moreno detalló la encuesta nacional con resultados similares a los de Reforma con 46% a favor de Morena y aliados y 44% a favor de la alianza PRI-PAN-PRD: advierte que la distribución de preferencias luce muy parecida a 2018, hoy el electorado llega con la oportunidad de juzgar la gestión del Presidente y su proyecto transformador, señala.

Ante la pregunta de ¿Cómo votan los que aprueban al Presidente? la aprobación se asocia con el voto por lo que 70% de quienes aprueban votaría por coalición Morena y 76% de quienes desaprueban votaría la coalición opositora.

Quienes están a favor de la 4T lo reflejan con un 76% en comparación con el 80% en contra,por lo que advierte Alejandro "estaría en juego la permanencia continuidad o no de la cuarta transformación".

En cuanto a la migración del voto de 2018, dijo que 2 de cada 10 votantes de López Obrador ya no están contemplando votar por Morena y regresan a los partidos tradicionales "quienes apoyan a Morena están menos interesados en salir a votar".

Lorena Becerra señaló las diferencias regionales, pues el Sur y Sureste del país siguen apoyando a Morena y dejan ver el desplome que comenzó en el 2018 del PAN y del PRI.

Señaló que la pandemia e inseguridad también han permeado en la respuesta a las encuestas y la intención de voto, así como en el porcentaje de indecisos.

Ambos líderes encuestadores reconocieron el esfuerzo del trabajo logístico de las encuestadoras que, pese a las adversidades pudieron proveer de información puntual.

Alejandro Moreno prevé que un escenario de mayoría calificada es poco probable, y da mayor probabilidad al de la mayoría simple; una baja en preferencias por Morena, menos motivación al voto que en 2018, lo que en conjunto pone una pequeña probabilidad de sorpresa.

Lorena remató señalando que estamos viendo diferencias importantes, en donde la mayoría ya no están con Morena; sorprende que el PRI no está muerto, sino en segunda posición con un PAN muy desdibujado, no obstante, señaló que hay posibilidad de que esta alianza opositora no sea coyuntural, y se pueda repetir en 2023 y 2024 en lo que parece ser la única fuerza ante Morena.