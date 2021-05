Intentos de feminicidio en México, abandonados por la justicia: Gloria Piña

Los intentos de feminicidio en México están abandonados por la justicia; de 1 millón720, 522 carpetas de investigación recabadas de tribunales y fiscalías del país, solo 0.4 por ciento fueron clasificados como tentativa de feminicidio;, el resto como lesiones y violencia familiar que permiten a los agresores quedar en libertad y volver para agredir a las mujeres, así lo señala la periodista Gloria Piña, quien exige a las autoridades juzgar con perspectiva de género.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Gloria recordó el caso de Abril Pérez Sagaón quien fue asesinada luego de que su caso fuera reclasificado por jueces pasando de feminicidio a violencia familiar, a pesar de que se encontraba en riesgo.

La periodista detalló que fueron solicitadas más de 1200 solicitudes de información fueron realizadas a todos los estados de la República para reflejar la impunidad que rodea a las agresiones que nos son clasificadas como tentativa de homicidio, sino como lesiones dolosas.

Señaló que la justicia no ha llegado en los casos como el de Jason Amaya mujer que recibió 37 puñaladas de su ex pareja hace 6 años, delito que se reclasificó a tentativa de feminicidio, por el cual solo se dio al agresor pena de 6 años, por lo que sigue en libertad en tanto ella no puede recuperar su vida por la situación física en que la dejó por lo cual ahora vive en pobreza.

El caso a pesar de ser comprobadas las lesiones mal clasificado, lo que fue reconocido por la abogada Estela Sánchez, quien afirma queda clara la ineficiencia ministerial en la aplicación de protocolos que ya existían para declaración de tentativa de feminicidio, al igual que la ineficiencia de la fiscalía.

La víctima solo cuenta con una orden de protección con la cual no se siente segura, afirma la periodista, por lo que pide se cumpla la sentencia y ella tenga una reparación integral del daño.

Resaltó que de los 32 estados de la República solo 4 contemplan la tentativa de feminicidio, lo que habla de acciones equitativas y falta de protocolos para llegar a la justicia ante las cuales Gloria asegura muchas mujeres tienen temor de ser parte de las cifras de feminicidio.

De 1 millón 720 522 carpetas de investigación recabadas de tribunales y fiscalías del país abiertas en los últimos ocho años, solo 0.4 por ciento fueron clasificados como tentativa de feminicidio, 32% como lesiones y el 77 por ciento como violencia familiar estas dos les permite a sus agresores quedar en libertad y volver a agredir a las mujeres. Sobre estas cifras, algunos estados dijo quedaron a deber, por causa de la pandemia, por lo que podrían crecer y serán actualizadas, desafortunadamente.

Por ello la exigencia de la periodista es a las autoridades para juzgar con perspectiva de género.

La investigación completa la puedes consultar en https://lassobrevivientes.m-x.com.mx/