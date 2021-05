Probado el sistema de sobornos en reforma energética de EPN: Daniel Moreno

La Fiscalía General de la República tuvo que aterrizar y sostener lo que ya hemos oído a lo largo de un año sobre los sobornos, para que José Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN se mantuviera en la cárcel, así los comentó el director de Animal Político, Daniel Moreno en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El periodista detalló que tal como se dio a conocer en el portal de Animal Político, en las audiencias del pasado 8 y 12 de abril quedó claro el sistema de sobornos del cual la Fiscalía presentó todo el caso, no solo el de Lavalle, sino todo un planteamiento en el que al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario Luis Videgaray se es reconoció como líderes de una red de distribución de sobornos por 97 millones 190 mil pesos a miembros del poder legislativo entre abril del 2013 y agosto del 2014 para aprobar la reforma energética.

Entre los involucrados, se encuentran de acuerdo a lo presentado el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ernesto Cordero ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón, Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública, Ricardo Anaya quien fue legislador y candidato presidencial del PAN.

Las cantidades recibidas por estos personajes señala Moreno, iban de los 900 mil a los 12 millones de pesos, transferencias documentadas y recibos firmados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y personas que trabajaban con José Luis Lavalle, testigos que tiene la en su poder la Fiscalía; una trama que presentó y sostuvo ante un juez quien la hizo suya para mantener en prisión a José Luis Lavalle.

Ahora, señala Moreno falta escuchar la solicitud de orden de aprehensión en contra de los involucrados, pero aun no se sabe si se va a solicitar antes de la elección o después, evidente mente tiene que ver con el hecho político de la elección para la que faltan solo dos semanas.

Debemos estar a punto de que la fiscalía presente la orden de aprehensión contra estos personajes, concluye Daniel Moreno.