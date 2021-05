"Temerario que la CDMX planteé regreso presencial a clase en junio"

Temerario el optimismo de la jefa de Gobierno anunciar que para el 7 de junio vamos a tener semáforo verde, así lo consideró el investigador del TEC de Monterrey, Marco Fernández, quien recordó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que en el mes de enero fue la propia Secretaría de Educación Pública quien determinó que las clases presenciales se llevarían a cabo siempre y cuando se mantuviera el semáforo verde.

El especialista detalló que en el caso de Campeche por ejemplo con el semáforo cambia a amarillo se regresa a clases a distancia, aunque no se tienen evidencia que esto se deba al regreso en 127 planteles de los cuales dos tuvieron casos de contagio.

Señaló que por ello es difícil imaginarse que habrá un regreso completo luego de las elecciones en a Ciudad de México, por lo que afirmó que las declaraciones de la jefa de Gobiernos son temerarias.

Marco dijo que en los estados de Chiapas, Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Veracruz, han hecho el regreso paulatino solo semanas después de estar en verde bajo un programa piloto. El regreso está ocurriendo en cinco estados y de manera reducida, dijo.

Refirió que es preocupante la situación protocolaria ante la pandemia, pero también que esta fecha no exista una ruta de apoyo emocional para los alumnos, que no haya una propuesta de evaluación para conocer la aprendizaje y sobre todo que las autoridades no sigan ocultando las cifras de abandono escolar.

En el caso específico del regreso a clases en la CDMX señaló que el Comité Participativo va a decidir si regresan a clases o no, sin considerar el seguimiento al contagio en las colonias que realiza la Agencia Digital, y aunque las pruebas a asintomáticos es una buena decisión no es suficiente, se deben hacer pruebas a estudiantes también, y garantizar la ventilación en las aulas a través de medidores de CO2.

Aseguró que es bueno el avance en vacunación de personal docente, la convocatoria a tequio en las escuelas, pero con ello no se habilitan los espacios abiertos para el regreso, ni se garantizan medidores en las aulas, por lo que dijo se requieren recursos adicionales para hacerlo de manera adecuada.