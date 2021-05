"El diablo entre las piernas" es lo mejor que he hecho en mi vida: Ripstein

Tocar con un poco de ferocidad y sentido del humor una relación de viejos es raro en el cine y en este caso sí es muy cruda, porque es una pareja involucrada en una red de celos feos, es una pareja que vive el amor a través del odio y ese es el aglutinante principal de "El diablo entre las piernas", dijo el cineasta Arturo Ripstein, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que le sorprendió que lo que él había querido estaba ahí, que la fuerza que vio en el rodaje se quedó en la pantalla y la historia se cuenta con justeza y precisión. "Esta película me permite llegar a mi casa y poner la cabeza en la almohada y dormir después de verla dos o tres veces ya terminada, de pronto dices: creo que es lo mejor que he hecho en mi vida".

El director de cine narró que "El diablo entre las piernas" es un guión singular, que se escribió pensando en que no se iba a filmar nunca por la rudeza del tema, y que le gustó de inmediato. "Tenía en las manos un guión escrito con absoluta libertad porque no había la noción de 'tenemos qué hacer la película', de cuánto cuesta, eso estaba fuera de rango".

Sobre su elección de actores, el director Arturo Ripstein compartió que a Silvia Pasquel la llamó por impulso e impactó al equipo entero por sus cualidades y talento, incluyéndolo a él, al momento de hacer su primera escena. Respecto a Alejandro Suárez, compartió que a él le gusta mucho trabajar con comediantes porque son versátiles y están acostumbrados a la improvisación.

Ante el estreno este 6 de mayo, el cineasta compartió que a pesar que ha estado en muchos festivales y ganado premios, le inquieta presentarla al público: "he hecho cine desde hace 55 años pero cada vez que viene un estreno son las mismas emociones y el desconcierto, los mismos fuegos y la misma sensación de inestabilidad total. Estamos atenidos a la suerte, es un factor fundamental para una carrera como esta entre muchas otras cosas, pero sin suerte no hay películas, no hay cine".

Finalmente, al preguntarle su opinión sobre la situación actual del país, el maestro Arturo Ripstein respondió: "Tengo mis opiniones y muy rigurosas que expreso con fuerza indiscutible adentro de mi casa, afuera de mi casa soy un señor que cuenta mentiras y que de eso ha vivido toda su vida".