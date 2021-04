Candidatos locales se lanzan a una elección a vida o muerte: Romain Le Cour

Guerrero y Michoacán siempre han estado en la agenda pública, sin embargo, en esta ocasión los candidatos se lanzan a una elección a vida o muerte, es la percepción del coordinador de Noria Mx, Romain Le Cour.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el investigador señala que en los estados de Guerrero y Michoacán el uso de la violencia es una herramienta política para obtener, que sirve a los grupos del crimen organizado para hacerse de rutas y recursos en el tráfico de drogas, por lo que reconoce que es “triste ver que los candidatos que se lanzan a una elección a vida o muerte, que no debiera ser así”.

Romain señala que en estos estados además de la contienda política se tiene que lidiar en ciertas zonas con crimen organizado y grupos de poder, “hay candidatos a los que no les queda de otra más que ir de la mano de ellos, otros se retiran o llegan a consecuencias mayores, En Michoacán la elección es a vida o muerte, así funciona la democracia en ciertas partes del país”.

Afirma que “la política se impone sobre la vida personal y la exposición a la violencia y presiones por lo cual para los candidatos a diputados locales y presidencias municipales la primera reacción es poder terminar una campaña en vida y si te eligen poder terminar el mandato, esto el costo de la política”.

Recuerda que esta situación de violencia no es actual, lleva décadas en estos estados; sin embargo hoy en día “la incertidumbre eleva la violencia, no saber cómo se van a comportar los grupos criminales, ejército o políticos, la gente recuerda épocas de reglas más claras”. Señala que pese a la violencia de otras épocas la gente podía adaptarse a la vida, había una forma de anticipación a la violencia la cual no se tiene hoy.

Romain adelantó que en mayo publicará lo que hoy documenta temas como la vida de un candidato, cómo funcionan las presiones de grupos, la respuesta publica el sistema de protección a candidatos y qué se podría mejorar, pues la dinámica de medición continúa en Guerrero, Michoacán, así como en Oaxaca y Puebla en donde señala que la violencia es más de tipo político que criminal.