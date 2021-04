Estrategia que Félix dijera 'Morena no presentó reporte de gastos': Delgado

Esta tarde se elegirá a los candidatos de Morena para la contienda por la gubernatura de los estados de Guerrero y Michoacán, el líder nacional de Morena, Mario Delgado dijo que “al pueblo no le gusta lo que está pasando ni el desenlace de lo ocurrido pero eso llevará a un fortalecimiento de Morena” y aseguró “estamos en posibilidades de ganar”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, señaló nos establecieron plazo de 48 horas, pero no hemos recibido la notificación, a menos de 45 días de la elección nos cambian las reglas de distribución de plurinominales, por lo cual se pregunta ¿Cómo no leerlo como una acción en contra de nuestro movimiento y evitar que tengamos la mayoría nuevamente?

El morenista sostiene que “en el fondo la lucha es porque no le gusta a la derecha, a los conservadores que ya no se pueden robar el presupuesto, que ya no tienen moches, los extrañan y que podamos seguir destinando la mayor parte del presupuesto a la inversión social, a los programas sociales, no están de acuerdo en la preferencia que se le da al sistema de salud, no están de acuerdo en esa visión de país”.

No obstante, aseguró que nuevamente Morena va a ganar la mayoría a pesar de la regla de sobrerrepresentación, pues señala que “la 4T traemos 45% de preferencia para la Cámara”.

Delgado señaló que el Tribunal se contradijo, con la primera resolución, agravó la sanción una acción con dolo “no entendemos el razonamiento del Tribunal” y agregó pese al cambio fundamental de derechos humanos en la Constitución no se explica cómo 12 mil pesos de gasto en Michoacán y 19 mil pesos en Guerrero, monto del ‘pecado’, sirvan para pasar por encima del derecho humano de los derechos políticos y señaló que "hay árbitros de futbol llanero cuando se necesitan árbitros de copa del mundo".

También dijo que la única forma de que el país siga avanzando en democracia es el voto masivo, para que no haya margen de cambiar los resultados. Respecto a las declaraciones de Félix Salgado, quien dijo que Morena no presentó sus reportes, Mario Delgado señaló que fue una estrategia, pues la fiscalización solo afectó a Morena, pero “no hay mala intención es pura mala suerte”. Finalmente dijo que si hubo dolo de partido y candidato las sanciones tenían que haberse separado.