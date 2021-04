Oscar 2021

Óscar Uriel, productor, crítico de cine y conductor // TW: @oscaruriel // cinemamovil.mx

FACTS:

• La directora china Chloé Zhao se convirtió este domingo en la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección, después de Kathryn Bigelow por The Hurt Locker

• La actriz Youn Yuh-Jung también hizo historia al ganar el Oscar a mejor actriz de reparto y convertirse en la primera persona surcoreana en llevarse este premio por una categoría de actuación.

• Fue la entrega más diversa en la historia de los premios, con la nominación de nueve actores de orígenes étnicos diversos.

• A los 83 años, Anthony Hopkins, ganó su segundo Óscar (el primero fue por el silencio de los inocentes), ésta fue su sexta nominación y con ello se convirtió en la persona de más edad en aspirar por el premio y ganarlo en la categoría de mejor actor.

• MÉXICO: Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, se llevaron el Óscar en la categoría de 'Mejor Sonido' en la película Sound of Metal.

Los ganadores:

• Mejor película: Nomadland

• Mejor actriz: Frances McDormand - Nomadland

• Mejor actor: Anthony Hopkins - The Father ("El padre")

• Mejor dirección: Chloé Zhao - Nomadland

• Mejor película internacional: Another Round ("Una ronda más") - Dinamarca

• Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah ("Judas y el mesías negro")

• Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Young - Minari

• Mejor guion original: Emerald Fennell - Promising Young Woman ("Una joven prometedora")

• Mejor guion adaptado: Christopher Hampton, Florian Zeller - The Father ("El padre")

• Mejor banda sonora: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste - Soul

• Mejor canción original: H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas, Fight for you, de Judas and the Black Messiah ("Judas y el mesías negro")

• Mejor maquillaje y peluquería: Sergio López Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson - Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues")

• Mejor vestuario: Ann Roth - Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues")

• Mejor sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Blath - Sound of Metal ("El sonido del metal")

• Mejor corto de acción: Travon Free y Martin Desmond Roe - Two Distant Strangers

• Mejor corto animado: Will McCormack y Michael Govier - If Anything Happens I Love You

• Mejor película animada: Soul

• Mejor corto documental: Anthony Giacchino y Alice Doyard - Colette

• Mejor largometraje documental: Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster - My Octopus Teacher ("Mi maestro el pulpo")

• Mejores efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher - Tenet

• Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale - Mank

• Mejor dirección de fotografía: Erik Messerschmidt - Mank

• Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen - Sound of Metal ("El sonido del metal")