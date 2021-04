División de la sociedad no puede ser opción para el país: Pedro Kumamoto

Luego de la polémica generada por su participación en el foro convocado por FRENA, el candidato del partido Futuro a la presidencia municipal de Zapopan, Pedro Kumamoto, afirma que trataron de utilizarlo en su contra pero reconoce que se tiene que abrir el diálogo en estos tiempos de división.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Pedro señala que si solo nos escuchamos a quienes estamos de acuerdo en algo se pierde la opción del diálogo y asegura que “la división no puede ser opción para la sociedad".

Su planteamiento dijo fue de diálogo y respeto pero sobre todo de defensa de aquello en lo que cree como que las instituciones no se transformas a través de la violencia, que las mujeres son las únicas que pueden decidir sobre su cuerpo, que no está de acuerdo con la discriminación por género, orientación sexual, color de piel o recursos, en suma una agenda progresista en la que quiere romper con la dicotomía de Morena o el resto. Recalcó que se deben construir opciones pues no todo se limita a esas fracciones.

Kumamoto afirma que su campaña busca pacificación en medio de tanta violencia no solo de ataques armados, sino también la que se da en las redes en los ataques y no escucharnos. En el mismo tenor de incluir ayer invitó a artistas gráficos a involucrarse en un proyecto de inclusión, participación y servicio dejando atrás la política de pasado de no servir.

Asegura que diversas posturas y votos dentro de un partido son importantes y si se quiere bajarle al odio se debe empezar desde adentro, desde Futuro.

Afirma que con 6 millones de pesos, un presupuesto austero visita los municipios más poblados para ganar Zapopan y hacerlo desde la honestidad pues aseguró está abierto a cualquier debate para defender aquello en lo que cree.