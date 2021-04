Ni Samuel García creería que iba a ser puntero en campaña: Luis Mendoza

Si al mismo Samuel García le hubiéramos preguntado el cinco de marzo si creía que iba a ser puntero en la campaña, ni él se lo hubiera creído, tenía 8% de las preferencias, ahora saca 32%, así comienza su análisis de campañas en Nuevo León el periodista Luis Mendoza Ovando en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco

El periodista sostiene que es complejo lo que hay detrás de este fenómeno, como el comportamiento del votante neoleones, pues señala que el candidato del PRI, Adrián de la Garza no se mueve, el candidato del PAN, Fernando Larrazabal tampoco, el desplome es de Clara Luz y tiene que ver con el video de NXIV que sale a la luz el 25 de marzo y para el 18 de abril ella pierde la mitad de sus puntos.

Esto no se trata de una preferencia por Samuel, señala el periodista, sino que se está volviendo el candidato puntero por descarte. Todos los candidatos tienen un alto grado de puntos negativos.

En la última encuesta señala Samuel tiene 20 puntos negativos, Adrián y Fernando 30 y Clara Luz 43, por lo que afirma, Samuel no está haciendo una gran campaña y Movimiento Ciudadano no se está posicionando como una fuerza política en el estado, fuera de Monterrey en donde contiende Colosio, posiblemente el partido no gane ningún otro municipio, señala Luis.

Respecto al video con presuntos miembros del crimen organizado de Samuel García filtrados por el candidato del PRI, el periodista sostiene que es más seguro que dañen a Adrián quien se ve sospechoso y no ha respondido de dónde consiguió el video.

El voto señala Luis es muy volátil, 45% de los votantes aún no deciden y están a las espera de quién se equivoca. Samuel tuvo tres errores en diciembre.

Y afirma que es difícil que Clara Luz vuelva a remontar, pues el votante de Nuevo León afirma, pierde fácilmente la confianza en los candidatos, lo que señala pasó con el Bronco quien llegó al gobierno con 71% de preferencia y a los 100 días de gobierno tenía 45% al cierre de su primer año llegó a 30% y no volvió a subir.