Es ridícula la sanción que impuso el INE a Salgado y Morón: Mario Delgado

Es ridículo que 6 posteos de facebook constituyan una precampaña que rompa la equidad de la contienda, altere la rendición de cuentas y la fiscalización como determinó el Instituto Nacional Electoral, para retirarle las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, afirmó Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en Así el Weso.

"Encontraron 6 posteos de facebook y contabilizaron en el caso de Félix, eso vale de 20 mil pesos, y en el caso de Morón alrededor de 12 mil pesos, no saben el origen de los recursos, qué peligro para la democracia, entonces es mejor que no compitan": @mario_delgado — Así El Weso (@elwesomx) April 14, 2021

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que no coinciden con esa apreciación pero, dijo, "de suponer que cometimos esa falta que nos sancionen a partir de la gravedad de los hechos".

"Es ridícula la sanción que imponen...no hay manera de ocultarlo que en el @INEMexico están actuando de manera parcial para favorecer a nuestros adversarios": @mario_delgado con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico — Así El Weso (@elwesomx) April 14, 2021

Señaló que acudirán de nuevo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que éste le había dicho previamente al INE que era desproporcionada la sanción que les estaban imponiendo y que debían reevaluar los hechos y la sanción.

Explicó que Morena tuvo más de 101 mil aspirantes a puestos de elección popular, por lo que no levaron a cabo precampañas sino que decidieron a través de encuestas, después de las cuales se registraba directamente a los candidatos, "no había un proceso donde los aspirantes o precandidatos se registraran, se abriera una precampaña y luego se votara en unas primarias; eso no sucedió porque ni siquiera está en nuestros estatutos", dijo.

"Deberíamos aprovechar para consolidar la democracia, pero es una regresión la que tenemos y claramente ayer se vio que el @INEMexico es una institución que se quedó atrás": @mario_delgado con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico — Así El Weso (@elwesomx) April 14, 2021

Respecto a lo que podría ocurrir si Salgado y Morón no aparecen en las boletas de la elección en Guerrero y Michoacán, respectivamente, Mario Delgado dijo que éste sería un 'gravísimo abuso' ante el cual 'la gente no se va a quedar cruzada de brazos'.