Lo que no sabías del príncipe Philip, duque de Edimburgo

• El viernes pasado murió el esposo de la reina Isabel II de Gran Bretaña. El príncipe Philip, duque de Edimburgo, después de que estuvo casi tres meses en el hospital y que salió en pie el 16 de marzo… llegó a morirse a su casa, el castillo de Windsor, junto a la reina. Su funeral será el sábado 17, cerrado al público, en una pequeña procesión interior en los jardines de Windsor, hacia la capilla de St George, donde se casaron Harry y Meghan; por cierto que Harry sí viene, pero ella no…

• ¡Iba a cumplir 100 años en tres meses! Nació el 10 de junio de 1921 en Corfú, isla de Grecia como príncipe, pero tiene una historia súper fuerte, llena de pérdidas, de tragedias y de dolor…

• Exiliado con su familia gracias al apoyo del rey George V de Inglaterra, sacó a Philip de Grecia en una caja de naranjas en un barco británico y logró evacuar a la familia por partes hacia París; pero su familia se desintegró por dos desgracias: cuando Philip tenía 10 años su mamá padecía sordera y esquizofrenia, y fue tratada con la crueldad y la ignorancia de la época hacia la salud mental…

• Después de que se le practicó una lobotomía que casi la dejó incapacitada, imagínense qué horror, la atendió el mismísimo Sigmund Freud, y finalmente, Alice de Battenberg, bisnieta de la reina Victoria, se autoexilió a un convento en busca de paz; mientras tanto, su esposo el príncipe Andrés de Grecia, jefe militar fallido, se había ido a Montecarlo a vivir con su amante. Sus cuatro hijas mayores se habían casado ya; dos de ellas con alemanes de posición política que se convirtieron en nazis.

• El pilón de la familia, Philip, recurrió a sus parientes nobles de otros países para buscar alternativas; uno de sus tíos le consiguió una beca en un internado inglés en el que demostró sus dotes de líder, y cómo no, si era un sobreviviente en todos los sentidos.

• Al salir de la preparatoria viajó por Europa mochila al hombro, hasta que su tío, el jefe militar de la Gran Bretaña, el famoso Lord Loius Mountbatten, que lo llamó para reclutarlo en la academia naval y tomarlo bajo su ala. Su familia se había cambiado desde la Primera Guerra Mundial el apellido Battenberg a Mountbatten y habían renunciado a la nacionalidad y los títulos alemanes. Philip hizo lo mismo cuando se enroló a la milicia.

• Fue por eso que coincidió con la familia real británica en varias ocasiones. Lord Mountbatten era el hombre de confianza del rey George VI, padre de las princesas Elizabeth y Margaret Rose, a quienes conoció posiblemente por primera vez, en 1939 cuando la familia real visitó la academia militar de Dartmouth y Philip se ocupó de las niñas: ella tenía 13 y él estaba por cumplir 18. Ahí fue el flehazo de ella y desde entonces se montó en su macho, literalmente, porque no lo dejó ir nunca más.

El resto… es historia.

• Como sabemos se casó con Elizabeth, princesa de Reino Unido el 20 de noviembre de 1947… Estos son 73 años juntos. ¡73! Eso es impensable hoy: necesitamos desentrañar esta historia… porque como toda historia de amor romántica y fantasiosa, está llena de baches, de luchas de poder, de infidelidades y de los mismos rollos de pareja que ustedes y yo tenemos; pero también es una historia de madurez, de resiliencia y de aguante:

• De cómo fue ese largo matrimonio y su efecto en la Gran Bretaña, en la familia real y en la forma de reinar de Elizabeth II o Isabel II, está con nosotros Gabriella Morales-Casas, royal specialist de Vanidades, editor at large de Caras México y colaboradora de Netflix Latinoamérica.