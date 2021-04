Desde Chile nos ha llamado la atención el caso de México y vemos las similitudes, sin importar si son gobiernos de izquierda o de derecha vemos que reaccionan igual: cuando las críticas son positivas, dicen que los medios son serios y respetables, pero cuando las críticas no les favorecen dicen que la culpa es del periodismo o del periódico, señaló la periodista chilena Yasna Mussa en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que tras la publicación de una columna suya en The Washington Post, el gobierno dijo que era información falsa y que claramente era una conspiración, a la que le siguió una semana de constantes ataques en su contra, incluyendo algunos que, dijo, ya rayan en la ficción y el delirio.

Mussa lamentó que el foco siga sobre la columna y no sobre lo realmente grave: la cantidad de muertos y hospitalizados y que no se tomen medidas poderosas para parar el contagio, es decir, la contradicción entre el nivel de vacunación en Chile y que eso no se refleje en un alto en los contagios, ya que aunque el proceso de vacunación chileno es bastante bueno, el gobierno relajó las medidas que la OMS advirtió que se debían mantener.