Preocupa el aumento del despliegue de militares en el país: Tania Renaum

"El Presidente López Obrador inclumple su promesa de campaña cuando decía que los militares tenían que regresar a los cuarteles” afirma la directora de Amnistía Internacional, Tania Reneaum quien confirma el aumento del despliegue de militares en el país que asegura es preocupante.

De acuerdo al informe “Situación de los derechos en el mundo 2020-2021”, Amnistía Internacional se incluyen en este reporte datos de 140 países desde hace 50 años y en el que se repiten cada año temas como ejecuciones extrajudiciales, tortura como forma de instigación de ilícitos penales, la situación en las cárceles o personas desaparecidas.

En México además de estos temas, cada año se añaden más, durante el 2020 se agregaron dos temas fundamentales: la violencia ejercida por policías durante las manifestaciones feministas y el incremento de elementos de las fuerzas armadas en todo el país.

Detalló que es preocupante en el caso de las manifestaciones de mujeres en contra de la violencia de género en diversos estados, la violencia ejercida por policías principalmente en los ámbitos estatales y municipales.

El otro tema que preocupa dijo, es el aumento del despliegue de militares en el país, luego de un análisis de Amnistía con información pública de la propia Sedena, de 2006 a la fecha, se pudo conocer que el promedio de elementos desplegados durante el la administración del Presidente López Obrador, supera el promedio de los militares desplegados por Sedena durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

La información dijo se puede corroborar en el Informe de Gobierno en donde se especifica “hay 76 mil 726 efectivos militares desplegados, cuando durante los sexenios anteriores no excedían 60 mil”; independientemente de los elementos de la Guardia Nacional, pues este teóricamente un órgano civil.

Con estos resultados, Tania sostiene que “el Presidente López Obrador inclumple su promesa de campaña cuando decía que los militares tenían que regresar a los cuarteles”, No solo no han regresado a los cuarteles, sino que el Presidente les ha dado espacio en la vida tradicionalmente civil, cuidando fronteras, construcción del aeropuerto de Santa Lucía, tramos carreteros Bancos del Bienestar, reparto de vacunas, y en las megaobras dijo se han hecho por adjudicación directa, es decir, no se audita ni fiscaliza.

Reneaum señala que “este despliegue militar no es un buen indicador para los derechos humanos”, detalla que vivimos en un continente con tradiciones históricas en las que los militares han provocado dictaduras militares en otros contextos y décadas y reitera que no es un buen indicador para los derechos humanos el aumento de la presencia militar, pues ellos se deben someter como ningún otro civil podría hacerlo a las órdenes del Presidente y de igual forma tomar el poder.

Recuerda que cuando se estaba aprobando la creación de la GN en el Senado una senadora de Morena insistía en que el presidente no iba a permitir que los militares tuvieran poder e hicieran barbaridades, “pero el presidente López Obrador no es eterno”, señala Tania por lo que reitera, no es buen indicador en México, ni en un país democrático.