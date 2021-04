"Fuimos todas" un reconocimiento a mujeres en general y a las fotógrafas

“Fuimos todas”, es la galería virtual que la fotoperiodista Leslie Pérez comparte y afirma es un homenaje a todas las mujeres, no solo las que se dedican a la fotografía.

La fotoperiodista, una de las jóvenes detenidas mientras cubría las manifestaciones del pasado 8M, asegura que ese fue un hecho lamentable pero ahora trabajan en la no repercusión haciendo protocolos de cuidado entre las colegas llevando a la práctica la voz que asegura “la policía no me cuida me cuidan mis amigas”, así lo compartió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

“Fuimos todas” señala Leslie, es una iniciativa que surge a raíz de la pandemia, debido a la reducción de espacios en donde exponer sus imágenes.

La convocatoria fue abierta a través de Instagram y la respuesta tuvo gran éxito, pasando de lo personal a lo colectivo.

Dentro de la propia galería, en el apartado “Todas en la red”, se puede también contactar con cada una de las participantes en la galería para acceder a su trabajo en particular, sin embargo reconoce es un espacio para el periodismos y las mujeres en general.

Leslie reitera que la galería es un homenaje para quienes hacen de la fotografía un sustento de vida, y reconocimiento a las mujeres en general pues “Fuimos todas” no sólo son esta generación, sino también aquellas mujeres que nos dejaron el camino abierto para dedicarnos a esta profesión y pide porque “no nos falte una más”.