Servidores públicos, incluyendo al Presidente deben mantenerse al margen de las elecciones, los que están en competencia son los partidos y candidatos, así lo afirmó la ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la ex consejera dijo que se considera la elección más grande porque es la primera ocasión en la que se darán a la par elecciones federales y elecciones locales en las 32 entidades federativas del país.

Detalló que están en juego casi 21 mil cargos entre ellos 15 gubernaturas, los congresos de 30 estados, los ayuntamientos o alcaldías de 30 estados, el cuarto nivel de gobierno previsto en algunos estados y la renovación completa de la Cámara de Diputados y por ende las mayorías, el contrapeso que se establezca o no al gobierno tanto en la Cámara de diputados como en las distintas gubernaturas y cargos locales.

En cuanto a las reglas, Pamela señala que la Constitución es muy clara en cuanto a estas y en el caso de ministros de culto, quienes no pueden tomar un cargo de elección popular. Sostuvo que en cada cargo existen reglas específicas distintas, prohibiciones concretas según el cago y algunas reglas generales y otras que derivan de cada una de las legislaciones y por eso el INE en los cargos federales y los organismos públicos locales son los obligados a garantizar que cada candidato o candidata cumplan con las reglas establecidas, entre ellas la paridad que obliga a la inclusión.

Afirma que pueden no gustarnos las formas de los partidos y sus campañas, pero esto no las convierte en ilegales, detalla que las reglas se pueden agrupar en candidatas, candidatos y partidos políticos por un lado y servidores público por otro.

En cuanto a los primeros detalla que con el inicio de campañas lo que debe regir es la libertad de sus mensajes, pueden presentarse a la ciudadanía con los elementos, las propuestas e incluso los ataques que consideren necesarios, críticas o cuestionamientos a su trayectoria a otros candidatos y estos se pueden responder, esto está permitido para contar con información de quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes y de esa manera emitir un voto en libertad.

En esta etapa, los candidatos tienen acceso a radio y televisión con tiempos del Estado, pero está prohibida constitucionalmente la compra de tiempos de radio y televisión, no pueden comprar entrevistas o propaganda encubierta.

Recalcó que de todo lo que hagan tienen que rendir cuentas al INE para saber de dónde salieron los recursos, a qué se destinaron y cuánto se gastó a fin de medir la equidad y el gasto tope de campaña, lo cual señala sólo se logra solo con rendición y fiscalización.

En el caso de los servidores públicos, la regla dijo es “mantenerse al margen de las campañas”. Al respecto afirmó que no abona que el Tribunal ha tardado en tener reglas para las mañaneras, porque estas aplican a todos los servidores públicos.

La regla señala que el presidente y cualquier servidor puede brindar con fines informativos de excepción o de interés general sin exaltar al gobierno, ni las ventajas o descalificación de otros no obstante señala que el problema es el cumplimento de esta disposición, preocupa que ayer el presidente dijo “no me pidan que no hable de los conservadores por que los conservadores son los que están en contra de la transformación”, y eso señala, Pamela es lo que está en discusión.

Por ello recalcó que en la competencia es entre partidos y candidatos por lo todos los servidores públicos incluyendo al Presidente se deben mantener al margen de los partidos políticos y los candidatos.