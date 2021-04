El día de ayer “el Presidente le extendió carta de impunidad a Sanjuana Martínez, él ya la absolvió y nos atacó a nosotros”, así lo señaló el director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado en entrevista para “Así las Cosas” con Ibeth Parga.



Luego de que el Departamento de Estados de los Estados Unidos publicará su informe sobre anual sobre derechos humanos en México en el que retoma una investigación publicada por Aristegui Noticias, Signa Lab, Artículo 19 y otros medios que dan cuenta de los ataques a periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex, Leopoldo Maldonado detalla que la publicación del 12 mayo 20201 es un informe en el que se recabaron testimonios y chats de Whatsapp en el que se daba cuenta de órdenes giradas a periodistas y a trabajadores de Notimex para crear cuentas falsas para atacaran a periodistas críticos, extrabajadores de la agencia e incluso periodistas como Carmen Aristegui, Lidia Cacho, Marcela Turati que no tenían nada que ver con la agencia.

Maldonado sostiene que se creó una acción virulenta en contra de ellas, por lo que "se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante el Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaria de la Función Pública, pero está alojado en Notimex, misma que no prosperó porque el día de ayer el Presidente le extendió carta de impunidad a Sanjuana Martínez, él ya la absolvió y nos atacó a nosotros”.

El Departamento Estado de los Estados Unidos en su informe de derechos humanos retoma esta información que es pública y que “le pareció relevante debido a la grave situación que persiste en nuestro país en torno a los derechos humanos y se sigue negando en el discurso oficial, eso fue lo que no le gustó al presidente... al gobierno mexicano y sus instituciones no le importa lo que estamos publicando y al contrario, garantiza impunidad", sostiene Maldonado.

“Ayer aprendimos que no se puede criticar al gobierno porque inmediatamente somos adversarios, somos conservadores, somos fifís y a este gobierno no le gusta sujetarse al escrutinio público”.

Maldonado afirma que la defensa de la libertad de expresión “hemos estado en muchos frentes y contra muchos gobiernos porque la situación lo amerita, porqué México encabeza los países más letales para los periodistas” y recordó que el año pasado se contabilizó una agresión cada 13 horas a periodistas y porque dijo, se sigue documentando cómo se utiliza discrecionalmente la publicidad oficial para acallar o condicionar líneas oficiales cuando esta administración se comprometió a regular la publicidad oficial.

Agregó que ayer Jesús Ramírez publicó las fuentes de financiamiento de Artículo 19, atacando a Darío Ramírez, ex director de Artículo 19. Sin embargo, señala “Jesús Ramírez Cuevas se acercó a nosotros durante la etapa de transición del gobierno de julio a diciembre del 2018 para trabajar y elaborar una ley general de comunicación social que sustituyera a la actual que se le ha bautizado como la ´ley chayote para regular la publicidad oficial, de pronto nos dejó colgados porque no quisieron regular esa parte, se dieron cuenta de que era una fuente de poder muy importante para tratar de controlar los medios que se dejaran. Evidentemente hoy ya no somos nada gratos”. La semana pasada publicamos una investigación en la que se da cuenta de cómo las mañaneras son fuente de desinformación, no hay un sólo documento que avale los dichos del presidente, agregó.

Aclaró que a diferencia de los dichos el financiamiento de Artículo 19 es público “no tenemos nada que ocultar, hemos transparentado nuestras fuentes de financiamiento, nadie nos impone agenda” y señaló que este financiamiento se busca a través de convocatorias, agencias y fundaciones tanto públicas como privadas de Estados Unidos y Europa.

Dijo que llama la atención como el gobierno trata de manipular pues la USAID trabaja con el gobierno mexicano y abona a la búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo, por lo que dijo no debe haber ningún empacho en buscar ayuda internacional. “una vez más fuimos víctimas de la distorsión”.

Agregó que a pesar de que se abrió un expediente de queja en la CNDH, esta concluyó sin haber hecho una mínima investigación, hasta que la agencia Notimex se le ocurrió contestar fuera de los plazos legales y la Comisión asumió como propios los argumentos de ésta dando por concluido el caso el 27 de febrero.

Y señala que no extraña la sincronía entre el discurso del Presidente y que la Secretaría de la Función Pública haya archivado el expediente.