Único escenario, recuperar la candidatura y ganar gubernatura: Morena

"Nos sentimos muy agraviados, muy ofendidos los morenistas de Guerrero porque estos siete consejeros que ganan más de medio millón de pesos mensuales que tienen muchos privilegios, desde la comodidad de su casa arrebatan una candidatura a Morena", así lo señaló el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez.

En el espacio de “Así las Cosas” con Ibeth Parga, el líder morenista en la entidad detalló que el día de ayer se presentó la impugnación contra siete consejeros de INE, quienes señaló tomaron una decisión política, arbitraria que atenta contra la democracia en Guerrero al quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio.

Informó que cuenta con un documento oficial del Instituto Electoral de Guerrero en donde le comunican que Morena no hizo precampaña, no registró candidatos, por lo que se cuestiona cómo los consejeros del INE sancionan quitar la candidatura cuando el Instituto local electoral es el facultado para organizar la elección de gobernador dice que no hubo candidatos registrados.

Por lo que señala que el INE está cometiendo una arbitrariedad, pues además es el propio INE quien otorga una clave para la que cada precandidato rinda un informe, aquí no otorgó ninguna clave porque no hubo precandidato, dijo.

Y recordó que “hay antecedentes de hechos muy graves en campañas como en 2000 cuando el sindicato de Pemex entregó más de mil millones a Roberto Madrazo, candidato del PRI en ese mismo periodo dijo, los ‘Amigos de Fox’ también metieron mucho dinero ilegal y luego Calderón y Peña Nieto que metió muchos millones de Odebrecht”.

En tanto se da la resolución, el secretario general de Morena en la entidad, dijo que se seguirá haciendo uso de la libertad de reunión y anunció una manifestación este miércoles en protesta por la decisión del INE.

Finalmente dijo que confía en la resolución de Tribunal que deberá ser emitida los primeros días de la próxima semana por lo que su único escenario es recuperar la candidatura y ganar la gubernatura.