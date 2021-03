Nunca registramos precandidatos en Guerrero y vamos a impugnar: Morena

El secretario general en funciones de Presidente de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, señaló que el acto que realizaron siete consejeros del INE es un ataque a la democracia y a la soberanía popular de Guerrero, por lo que aseguró vamos a impugnar y a movilizar a la militancia para protestar en contra de este atropello a la vida democrática del estado.

Luego de que el INE retirara a Félix Salgado Macedonio su candidatura al gobierno de Guerrero por no justificar gastos de precampaña, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Rodríguez Saldaña argumentó que Morena en Guerrero no realizó precampañas y no tuvo precandidatos, “nunca registramos a precandidatos para que fueran fiscalizados como señala la ley. En la convocatoria nunca establecimos precampañas ni precandidatos por lo tanto es un ataque, un atropello”.

Ante los señalamientos de que hubo actos de precampaña del candidato Félix Salgado Macedonio, Marcial dijo que este “Es un acto contrario a la Constitución lo que tiene que hacer el INE es favorecer la vida democrática del país y con esta decisión de arrebatarle la candidatura a un precandidato es un ataque, un atropello”

Reiteró que en Morena no se hizo registro de precandidatos, “se les consideró aspirantes a la gubernatura en Morena no existen precampañas, no existe en ninguna parte del estatuto la denominación de pre candidatos”

Señaló que en el caso de PRI y PRD pusieron espectaculares pero Morena no lo hizo así por eso no puede reportar datos de precampaña.

Detalló que en Guerrero el periodo de campaña empezó el 5 de marzo no empezamos campaña porque estaba por definirse la candidatura, empezamos una semana después del inicio de campañas. ¿De dónde sacan los consejeros que debería reportar gastos de precampaña si nunca fue candidato?

Y a pesar de los audios y videos del precandidato, el secretario general en funciones de Presidente de Morena en Guerrero, reiteró su negativa y argumentó que conocer bien el proceso porque fue candidato. Afirmó que el 5 de marzo organizó asambleas informativas para a anunciar que no se podían realizar campañas y en estos nunca estuvo presente Félix Salgado Macedonio.

“La convocatoria de aspirantes en el mes de diciembre fueron los registros de aspirantes a la candidatura. Nunca les dimos en el partido a condición de precandidatos”.

Y recalcó que Morena no notificó al INE el registro de precandidatos por lo que no tenía que reportar gastos de precampaña por lo que dijo “vamos a impugnar y vamos a solicitar juicio político a los siete consejeros”, además de las movilizaciones, concluyó.