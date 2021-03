Sissi Cancino, Investigadora, reportera. Directora de Moders

TW: @sissicancino

CONEXIÓN, NUESTROS HIJOS Y SUS PANTALLAS

• Es el podcast semanal de Sissi Cancino que busca generar una conversación sobre el uso y consumo de la tecnología en la vida de nuestros hijos y de las nuestras.

• Busca generar una conversación informada y entretenida sobre el uso y consumo de tecnología entre los menores de edad, recomendaciones de contenido y programas de ciudadanía digital.

• A través del diálogo con padres, maestros y niños nos da contenido, herramientas y estrategias para enfrentar de mejor manera el uso seguro, responsable y balanceado de internet en la vida cotidiana que -hoy- no reconoce fronteras geográficas ni de nacionalidad.

• Este espacio busca hablar -sí de cuidados y riesgos- pero sobre todo de la oportunidad que tenemos para hacer de la tecnología nuestra gran aliada que nos permita dotar a nuestra huella digital de fuerza, significado y propósito.

• Serán 10 capítulos, estreno cada lunes.

• Invitados: Karla Iberia Sánchez, Eduardo Calixto, Aline Ross, Nicolas Alvarado entre otros.

Una producción de "así como suena" y se escucha en exclusiva por Podimo

LIBRO: Which Side of History

• Es un conjunto de ensayos que hablan de cómo la tecnología está impactando en nuestra realidad, en nuestras sociedades, en nuestras democracias y en nuestro futuro…

• Este libro reúne reflexiones y llamadas a la acción sobre como la tecnología influye en nuestra privacidad, en nuestras vidas, las de nuestros hijos, en nuestro medio ambiente, en temas raciales, de derechos humanos, de política, democracia, libertad y salud mental

• Invita a tomar acción para mejorar los efectos de la tecnología en nuestras vidas.

• Nos invita a pensar cuánta importancia le damos a la tecnología hoy en día y lo hace a través de la pluma y las ideas de Michael Bloomberg, Sacha Baron Cohen, Aaron Sorkin, Arianna Huffington, Chelsea Clinton, Khaled HUsseini, el Dr Howard Gardner, Tristan Harris, Sal Khan y Jim Steyer.

• Sissi Cancino escribe “Raising our children in two worlds”