Intencionalidad del INE, que se cumpla la Constitución: Lorenzo Córdova

La única intencionalidad del INE es que se cumpla la Constitución, así lo sostuvo el consejero presidente Lorenzo Córdova tras detallar que será a partir del mes de agosto que el Consejo General asignarán las 200 diputaciones de representación proporcional conforme al porcentaje de votos obtenidos por cada partido.

Lo único cierto en la democracia son los resultados afirmó el consejero presidente, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde afirmó que pese a un contexto complicado continúan los preparativos para el proceso electoral en el que advirtió que “si los ciudadanos no jalan con el INE las elecciones no se pueden llevar a cabo” y aseguró que con datos del viernes son más de 2 millones 600 mil ciudadanos los que se han apuntado para participar, rebasando el millón 460 mil funcionarios requeridos.

Y habló de la sobrerrepresentación, detalló que un sistema democrático tiene dos órganos representativos, en el caso de México las Cámaras de Diputados y Senadores, representan todas las fracciones políticas, ahí están además de los elegidos, los que representantes por mayoría,

La idea dijo, es que todos los partidos estén en las cámaras con base a la misa proporción de votos que recibieron en las urnas, pues hay quien tiene el 20% pero alcanza el 40% en cámaras, esto se conoce como sobrerrepresentación. Esto puede provocar que un partido que no tiene mayoría de votos pueda tener sobrerrepresentación en escaños.

Refirió que desde 1996 la ley establece que esto puede existir pero con un límite constitucional de 8%, sin embargo señaló que “con las coaliciones los partidos le dan la vuelta”.

Ante tal situación sostiene el consejero presidente, a partir de agosto el INE, desde el Consejo General asignarán las 200 diputaciones de representación proporcional, conforme al porcentaje de votos que haya tenido cada partido, cuidando así que se cumpla la Constitución, lo que dijo es la única intencionalidad del INE.

A la crítica de Mario Delgado dijo, “se está adelantando a una cosa, todavía no se han hecho las elecciones, no se sabe qué partido se puede beneficiar de esto que solo busca que se cumpla la Constitución”.

Y afirmó “creo que no hay ningún partido que quiera violar la Constitución, pensar lo contrario es asumir que los partidos que han hecho coaliciones lo han hecho no porque tengan una confluencia ideológica y política, no quiero pensar que lo hacen para burlar la Constitución. No me atrevería a pensar algo así”.

Dijo que entiende la polarización pero que hay que tener cuidado porque “decir que el acuerdo del INE esta hecho en contra de un partido es pensar que las coaliciones se hicieron para burlar lo que dice la Constitución, Calmémonos en los tonos”, pidió.

Finalmente compartió que hoy arranca el registro de los candidatos a diputados federales y termina el próximo lunes 29 y entre los requisitos se encuentra la presentación del 3 de 3.