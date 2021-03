Falló no creer a la voz de “soy periodista”: Suárez del Real

Ayer “falló no creer a la voz de “soy periodista”, reconoce el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real y recalca que “este gobierno no utiliza gas, no es la época de Peña Nieto, y afirma que en las manifestaciones de ayer hubo participación de hombres lo cual ya se investiga.

El secretario de Gobierno de la CDMX reconoció en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que durante las manifestaciones de ayer que se utilizaron insumos que no forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hecho que dijo “estamos investigando quién las usó y por qué las usaron”.

Al respecto dijo que se han abierto dos capetas de investigación por lesiones y daños físicos, pues hay 19 civiles heridos y 62 Ateneas y una más por relativa al robo de equipamiento de la SSC.

Asimismo dijo que por daños en propiedad ajena se investiga la peculiaridad de la marcha la separatista que niega la presencia de hombres, pero participaron él asegura sí hubo participación de éstos, principalmente en el retiro de vallas y actos de provocación entre otros.

Detalló que se realizaron 27 eventos con la participación de 22 mil 364 mujeres, la mayoría manifestaciones pacíficas con respeto a protocolos

Reconoció que lo que sucedió a las fotoperiodistas “no debía de haber ocurrido” y que la presencia de policía fue para contener no para responderá las provocaciones, por lo que se llevó a cabo la suspensión de elementos que fueron identificados y se sancionará toda conducta no correspondiente a protocolos.

En el caso específico de las fotoperiodistas agredidas dijo “ellas estaban reporteando, una acción directa dentro del metro que pone en riesgo a usuarios y sistema de transporte, lamentablemente falló no creer a la voz de soy periodista y pedir la identificación”.

Y reconoció “faltó ese criterio para si alguien me dice soy periodista tengo la obligación como parte del protocolo partir del principio de la credulidad pedir la identificación, cosa que no se dio”.

En relación al blindaje de la casa de Andrés Roemer, el funcionario dijo obedece al parecer a una situación de corte patrimonial, pues la casa fue la embajada de la India, Roemer solicitó la autorización para colocar el tapial, en cuanto a la participación y presencia policial, dijo que lo investigará pues no cuenta con el dato preciso.

Sobre los guardias desplegados en los techos de Palacio Nacional dijo que se tomó la medida de prevención de mecanismo anti drones debido a que nadie solicitó autorización para realizar actividad alguna y detalló que no está prohibido, pero se requiere de un permiso solicitado con antelación especificando licencia del dron, tipo de vuelo y actividad. Los dispositivos desplegados dijo solo inhabilitan el dron y su descenso controlado.