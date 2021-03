Reforma Eléctrica no estuvo a la altura de los tiempos: Emilio Álvarez

Como una bola rápida, en dos sesiones de caballito, una tras otra, se aprobó la Ley Eléctrica en fast track, una decisión que afirma el senador independiente Emilio Álvarez Icaza sin duda llegará a los tribunales nacionales e internacionales.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el senador señaló que pese a tener 28 días para el análisis y debate de la Ley de energía, no hubo parlamento abierto y con el ánimo de hacer realidad lo que dijo el presidente no se le movió ni una coma.

Señaló que no se quiso dar turno a la comisión que preside Gustavo Madero, el verde rompió ni a los propios legisladores de Morena, lo que dijo hace muy difícil el trabajo parlamentario y se tomó la lamentable decisión pese al reclamo de unos y otros, privilegiando la quema de combustibles fósiles, se dará prioridad a la CFE, y la cuestión es cómo va generar luz cuando hay más demanda, un problema real que vimos recientemente en el norte del país.

Álvarez Icaza señaló que el dilema era repensar la política energética del país, era una oportunidad privilegiada para pensar más allá de la luz, la prioridad debería sea aprovechar sol viento y energías como la termoeléctrica lo que quedó en seguro plano, así como los modelos concurrentes con la iniciativa privada, señaló.

Advirtió que se va a renegociar el acuerdo con la Unión Europea y Asia pacífico y sino se cuida la letra como pasó con el T-MEC se puede generar un enrome costo en tasas de interés a México.

Y recordó las reformas de Lázaro Cárdenas y López Mateos en esta ocasión dijo, la reforma de López Obrador no estuvo a la altura de los tiempos, en pleno Siglo XXI hay dos millones de mexicanos que no tienen acceso a la electricidad y comunidades que han sido inundadas por la CFE a las que no se les reparó el daño, señaló.

Por lo que dijo es un hecho que esto va a dar a tribunales nacionales e internacionales, pues será una decisión costosa para México.