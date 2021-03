Comisión de Justicia de Morena hizo una investigación floja: Javier Martín

El órgano de justicia interna de Morena, la Comisión Nacional de Honor Justicia recibió una carta de una de las personas agredidas, abrió un procedimiento sancionador de oficio, su finalidad era la posible imposición de una sanción, en el caso de Salgado Macedonio, se podía imponer el retiro de la candidatura, sin embargo, la Comisión hizo “una investigación floja”, se reprodujo solo a notas de periódicos, así lo señaló el investigador del CIDE, Javier Martín Reyes.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, señaló que debido a esta investigación iniciada independientemente por la Comisión, se interpretó de manera apresurada la tuit de ésta, al pensar que la candidatura de Salgado había sido suspendida.

Posteriormente, señala Javier Martín, la Comisión aclaró que como no hay ninguna sentencia penal firme en contra de Salgado Macedonio y como no ha sido inhabilitado, como Comisión no podemos valorar lo dicho por las presuntas víctimas y mucho menos todo lo que ha sido publicado,por ello señala que todas las acusaciones son infundadas no ha violado las normas de morena.

La Comisión revisó el proceso interno y señaló que no se verificaron los perfiles de los solicitantes, por ello tumbó el proceso que se llevó a cabo y ordena ahora la reposición del proceso de selección desde la presentación de los perfiles en Guerrero, señala el especialista.

Y advierte Javier Martín Reyes.que si Morena cumple o no esto, esa es otro problema, porque los plazos no dan para otro proceso y la Comisión de Elección de Morena debe cumplir con los plazos electorales en Guerrero o encontrarle una solución.