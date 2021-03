En riesgo el trabajo de años de más de 1500 auditores: Mario A. Ramírez

La Comisión de Vigilancia a través de su junta directiva, previo a la carta enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente en el que mencionaba las discrepancias en dos de las auditorías, tomó las medidas pertinentes como fue le citar a los auditores para que amplíen la información no sólo de esta auditoría de desempeño, sino de todas las demás, así lo detalló el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Ramírez.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el diputado dijo que paralelamente a la recepción de la auditoría se inició una investigación sobre este documento publicado, por lo que hoy al medio día se dará esta ampliación de la información de las auditorías por parte de los auditores en la Cámara de Diputados.

Detalló que luego de publicados los documentos tienen un plazo de 10 días para aclaraciones y un complemento de 20, es decir para aclaraciones, sin embargo señaló que la auditoría no se puede retractar de las auditorías publicadas por ello hay un plazo y una mesa de confronta.

La carta o postura es improcedente además de que la auditoria al aeropuerto no es vincunlante, la carta es un documento que no tienen ninguna validez jurídica.

Recalcó que la auditoría al aeropuerto no tiene una calidad vinculante, no trascienden, pero vulnera el trabajo de años de 1500 trabajadores por la auditoria del aeropuerto de Texcoco, y no es una auditoria vinculante, se quiere generalizar poniendo en entredicho el trabajo de la Auditoria Superior de la Federación.

Si hay voces inconformes es algo normal, en todas las administraciones hay desacuerdos, pero hay un proceso de 30 días de confronta, por ello las auditorías salen en muchos de los casos con el mote de ‘aclaración’, ni siquiera llevan un proceso de procedencia por hecho de corrupción.

El diputado afirma que hay muchas cosas rescatables en la auditoría y no hay que revolver, por lo que espera que se tenga un ánimo templado y se puedan explicar las reacciones de los diputados cuidando la institución, pues la formación de este organismo autónomo ha llevado años y no debe ser vulnerado, señaló.