Discurso de odio pone en riesgo la paz del país: Nosotrxs

Con el inicio del proceso electoral, con más de 200 mil campañas en las que el discurso de odio se encuentra más latente, y pone en riesgo la paz del país, señala el coordinador nacional de la organización civil Nosotrxs, Mauricio Merino, nace la iniciativa #LaCampañaQueFalta y a través de la cual la sociedad civil puede contribuir en no seguir atizando el fuego.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Merino destaca que la descalificación a las personas en un pleito que cada vez es más enconado y no lleva a soluciones. Afirma que lo importante es la vida y no se puede dar sin cosas básicas, y aunque nadie elige donde nacer, puede elegir la solidaridad, pues asegura que no es posible vivir si “sales a la calle y te matan, te violan, no te alcanza lo que ganas o pierdes el trabajo y nadie de ayuda, no te dan tratamientos si estas enfermo”.

Por ello a través de esta campaña se busca a través de la sociedad organizada que se escuchen y respeten esos derechos, “no estamos pidiendo que se inventen cosas que no existan en el marco jurídico”, afirma.

Y nos recuerda que “el tema de desabasto de medicamentos lo hemos puesto en la agenda pública, defendimos a las trabajadoras del hogar, hemos insistido en la organización de repartidores de plataformas digitales que tienen que pagar por trabajar”, por ello dijo en esta época de campañas “queremos combatir el discurso de odio que busca destruir al adversario, con el uso del poder y pone en riesgo la paz del país”.

El coordinador nacional de Nosotrxs.org aboga desde la #LaCampañaQueFalta por el abasto de medicamentos, apoyo laboral, ingreso vital de emergencia, “hay mucha gente en plenitud de facultades que no tiene para comer y nadie le ayuda, es proclive a que el crimen organizado se sirva con la cuchara grande, vamos contra el discurso de odio, la política de cuidados la resuelve la familia, lo cual es una tontería, si una persona mayor se enferma o niños en casa, las mamás las mujeres son las que se han encargado de los cuidados sin que el gobierno tenga plan de apoyo”.

Y afirma que estos justos reclamos se pueden hacer escuchar con una sociedad civil organizada, pues no pide ni espera nada de partidos políticos.