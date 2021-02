Tengo miedo de denunciar a Andrés Roemer, él tiene mucho poder

Siendo sincera tengo miedo de proceder legalmente, en el sistema donde nos encontramos que está totalmente roto uno no sabe si al denunciar estará segura al tratarse de hombres tan poderosos como del que estamos hablando, sí me da miedo, señaló Talia Margolis, víctima y denunciante de Andrés Roemer, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Talia narró que hace cerca de 12 años, cuando ella tenía 19, Andrés Roemer la citó en una dirección que no sabía que era su casa para una supuesta entrevista de trabajo, donde se sentó frente a ella con sus piernas rodeando las de la joven y poco después comenzó con las agresiones fuera de lugar, mismas que ella paró.

"Recuerdo su risa cínica y me dijo 'está bien, te pido una disculpa, vuélvete a sentar y sigamos platicando', a lo que siguió con otra agresión, le dije que no iba a seguir con sus juegos y me salí del lugar".

"Ahora tengo miedo porque el sistema está roto... sí es un hecho estamos muy agradecidas con la @FiscaliaCDMX. Se sabe que @RoemerAndres lleva 30 años haciendo lo mismo...basta de no creernos a menos que seamos un montón": Talia Margolis con @EnriqueEnVivo pic.twitter.com/6RF3Phxpgr — Así El Weso (@elwesomx) February 24, 2021

Respecto a la investigación que habría abierto la Fiscalía de la Ciudad de México sobre este caso, Talia Margolis dijo que aún no está claro si es un hecho y dijo que ojalá lo hicieran no solo en casos con 10 denuncias, "ya basta de no creernos a menos que seamos un montón".