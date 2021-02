No ha sido fácil sentirme tranquila, sí fue una experiencia muy apanicante y no deja de serlo porque Andrés Roemer sabe asustar, "y como digo en el video, cuando las voces se suman habrá de tenernos miedo él a nosotras", compartió la bailarina Itzel Schnaas, en Así el Weso.

"Tengo claro que esto es grave...estoy feliz de llegar hasta aquí y no ha sido fácil sentirme tranquila....es una experiencia apanicante porque @RoemerAndres sabe asustar": Itzel Shanaas con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico pic.twitter.com/jUXiEwVEnl — Así El Weso (@elwesomx) February 19, 2021

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, detalló que ganó una investigación donde se acusa al doctor Andrés Roemer de violencia sexual patológica que atenta contra las mujeres, tras haber sido agredida por el escritor y diplomático, quien tiene como modus operandi el usar promesas de ofertas laborales para llevar a mujeres a su casa, donde las encierra y lleva a cabo los abusos.

Schnaas dejó claro que no busca estigmatizar a nadie y construir justicia, siendo su principal interés el prevenir y defender a muchas otras, "mi primer objetivo es defender a muchas, volverlo publico, que no ocurra más y después habremos de llegar a un consenso entre nosotras respecto a vías legales de las que ahora no tengo claras", externó.

La bailarina profesional agregó que están recibiendo otras denuncias que serán investigadas y aunque aún no se llega a conclusiones, opinó que una denuncia colectiva probablemente sea lo menos de Roemer merezca.

Finalmente, Itzel Schnaas señaló: "si me preguntas que quiero y le escribo cartas a Santa Claus habría qué pedirle al Dr. Roemer una fundación que atienda a millones de mujeres, luego qué pase con él lo definirán los abogados pero sí tengo una preocupación y un compromiso con lo que ocurre en mi país y una claridad de la gravedad del caso y necesito frenarlo y sacar algo bueno de esta terrible, ofensiva y apanicante experiencia".