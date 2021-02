Estoy muy contenta y tranquila, comparte la periodista Lydia Cacho tras la detención de Mario Marín, ex gobernador de Puebla y afirma “Siempre he creído en la justicia, pero no en la política que la opera”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la autora de “Los demonios del edén”, afirma que la detención de Marín es resultado de una lucha de 14 años en una batalla contra la corrupción y la pederastia.

Tras narrar los dolorosos hechos en su contra que la llevaron a la cárcel y a librar un proceso en contra de los involucrados en la red de trata, corrupción y lavado de dinero, Lydia señala que el costo ha sido elevado, pues las amenazas y el proceso la llevaron lejos de México en donde se mantiene a la fecha y seguirá, pues los expertos de la Interpol le advirtieron que los involucrados en esta red expuesta por ella, están más enojados más nunca.

No obstante, señala que este “es un momento en que tenemos que celebrar los logros importantes del periodismo, no es nuestra misión, pero si está bien documentado podemos paralizar las actividades de la delincuencia”.

Entre los prófugos del caso se encuentran Kamel Nacif, quien asegura la periodisra, está oculto en el Líbano; Karm Beltrán ex director de policía, que al parecer sigue en México y fue uno de los operarios en Puebla, así como una juez del caso, por lo que afirma que esta lucha apenas empieza; sin embargo puntualiza que lo que pasó ayer “nunca había sucedido en México, y que los gobernadores decidan torturar a un periodista debe ser penado por la ley”.

A la fecha afirma que muchas de las víctimas rescatadas de la red de pederastia y prostitución son personas productivas, con carreras y algunas otras quedaron sumidas en la red, y hablan en redes sociales a favor de los corruptos, pagadas por ellos.

En cuanto a los gobernadores de aquella época de Nuevo León y Chiapas entre otros señalados en su libro, dijo que dejaron de asistir a las fiestas que ellos mismos organizaban y en las que entre ellos se delataban.

Cacho reconoció la labor del Fiscal, quien a pesar de todo lo que tenía en su contra y al igual que la magistrada, quien está amenazada de muerte, se la están jugando para que la justicia sea expedita.

Recordó las tres disculpas de Alejandro Encinas y apuntó que esta lucha apenas empieza.