¿Cómo encontrar tu pasión?

Jason Silva, presentador, fue conductor del programa de televisión Brain Games, de éxito mundial y nominada al Emmy, en el canal National Geographic, transmitida en más de 171 países. Mentor, conferencista, cineasta y orador de renombre. Sus videos “Shots of Awe” tienen más de 100 millones de visitas en redes. Especialista en temas como el futurismo, la tecnología, la creatividad, la ciencia del asombro y la innovación disruptiva.

// IG y FB: @JasonLSilva // “Shots of Awe” en YouTube

NOS VA A DECIR ¿CÓMO ENCONTRAR NUESTRA PASIÓN? Y CÓMO A PARTIR DE ESO PODEMOS ADAPTARNOS A UN MUNDO QUE VA CAMBIANDO DE FORMA ACELERADA CON LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

¿Cómo encontrar lo que nos apasiona?

• La pasión esencialmente existe en la unión de las múltiples cosas por las que tienes CURIOSIDAD.

• El primer paso para encontrar tu pasión es hacer una lista con todas las cosas por las que tienes curiosidad.

• De toda esa lista, 3 o más tendrán puntos comunes y habrá una unión clara, ahí está la clave.

• Ahí es donde está la energía, la dopamina de tu cerebro, múltiples líneas de curiosidad enlazadas que son tu PASIÓN.

• Y entonces, puedes convertir esa pasión en un PROPÓSITO.

o Haz una lista de 15 cosas o retos que existan en el mundo y te gustaría que se resolvieran, selecciona cuáles de esos retos pueden ser abordados con tu pasión. La preguntas que tienes que hacerte

• ¿Qué cosas te llaman la curiosidad?

• ¿De todas ellas cuál es el elemento común?

• ¿Qué retos ves en el mundo que te gustaría ver resueltos?

• ¿Cómo esa pasión puede ayudar a resolverlos?

Hay momentos en la vida en los que debemos decidir si continuar o seguir por otro camino. Cualquiera que sea la decisión, no importa si lo que haces es tu pasión. Lo único que queda es seguir adelante.

Todo lo que quieras lograr es posible

• Es importante transmitir a los jóvenes un sentido del asombro y de la posibilidad. • Un sentimiento de que TODO es posible y que por delante tienen oportunidades increíbles de lograr lo imposible.

• Para lograr sus sueños se requiere 50% actitud y 50% las herramientas que hoy en día han sido democratizadas”.

La mente y la tecnología

• Al final todo se relaciona con la mente.

• La tecnología es literalmente la imaginación humana dada de forma concreta en el mundo, y tenemos una relación simbiótica con nuestras creaciones tecnológicas.

• Como decía el filósofo Marshall McLuhan: “Primero construimos las herramientas, luego ellas nos construyen a nosotros”.

• La tecnología es un espejo que refleja nuestro interior, nuestra imaginación.

• Con estas herramientas y extensiones de nuestra imaginación, expandimos y sobreponemos nuestras capacidades.

• Pero, también es importante recordar que la tecnología es como un cuchillo de doble filo, te puede extender la capacidad como el fuego, puedes cocinar la comida, pero también quemar a tus enemigos. “Despertar el sentido de asombro otorga miles de oportunidades y se puede lograr lo imposible porque para hacerlo necesitamos 50 por ciento de la actitud y 50 por ciento de las herramientas, la tecnología puede darnos todas esas posibilidades”

¿Cómo usar lo que nos apasiona para adaptarnos a un mundo que cambia constantemente?

• Lo más importante es empezar a pensar exponencialmente.

• Básicamente, el ser humano está programado, diseñado para pensar de forma lineal, pero los cambios tecnológicos son exponenciales, entonces, siempre nos toma por sorpresa la velocidad con que las cosas cambian.

• Aunque la tecnología cambia exponencialmente, eso sólo es una palabra. Nosotros continuamos con este instinto sobre el cambio lineal. Entonces, siempre nos sorprendemos respecto a la velocidad con que estas disrupciones han emergido.

• Los emprendedores deben pensar exponencialmente, y al entender lo que significa cambio y oportunidad exponencial se dan cuenta que el nivel de progreso y de impacto que podríamos tener no es lineal.

• Las barreras que nos ponemos son ilusiones, son virtuales, porque lo que se hace posible con estas tecnologías que están emergiendo, es más de lo que podemos imaginar. Lo que tenemos que ejercitar es nuestra imaginación, nuestra CURIOSIDAD

La innovación: ¿Sólo pasa en los países ricos?

• No, las innovaciones no son solamente para las economías más ricas del mundo. • América Latina no está afuera de esa revolución e innovación tecnológica, ellos son parte.

• Y no solo eso, hay una expresión en inglés que se llama “leapfrog” que significa que saltas ciertos pasos y pasas de una vez al otro punto.

• La tecnología exponencial permite a América Latina hacer este salto exponencial, donde el nivel de proceso puede ser mucho más allá que ese nivel gradual al que estamos acostumbrados.

• Entender la tecnología exponencial es entender que podemos finalmente extender e incluir a todos en este proceso.