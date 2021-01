Papalote está en peligro de extinción: Dolores Beistegui

Si no lo gramos salvar entre todos este museo, podría desaparecer. Papalote está en peligro de extinción, así lo aseguró su directora, Dolores Beistegui.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la directora del “Papalote, Museo del Niño” dijo con preocupación “necesitamos 50 millones de pesos asegurados a lo largo del año o tendremos que cerrar las puertas”.

Beistegui detalló que Papalote es un museo dedicado a niños, padres y maestros, con un modelo de negocios único, con ingresos autogenerados, una asociación civil sin fines de lucro, sin embargo tras 11 meses del cierre de sus puertas por la pandemia, ya no hay ingresos autogenerados, no hay escuelas, no hay eventos.

La falta de recursos para enfrentar los gastos les ha puesto en una situación de crisis y angustia, por lo que recordó que el proyecto es de todos e hizo un llamado a la sociedad civil, empresas y gobierno para apoyar.

Compartió que las grandes empresas van respondiendo y la semana entrante se reunirá con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, pues aseguró “el gobierno no nos puede dejar morir”, aunque Secretaría de Cultura no les ha dado respuesta ni han tenido contacto desde el mes de noviembre.

Beistegui aseguró que todos los donativos suman, las bases están en su página y el mensaje de apoyo se puede replicar con #AyudémosPapalote y #AmoPapalote, pues de no conseguir los recursos se terminaría con ícono de la ciudad de México, en el cual 22 millones de personas han disfrutado a lo largo de su historia.