Niego cualquier vínculo con grupos delictivos: García Harfuch

Son declaraciones de un delincuente que se vuelve testigo protegido, niego cualquier vínculo con grupos delictivos, así lo afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Luego de la publicación del diario Reforma en relación a la filtración de un testigo protegido “Juan”, el secretario de Seguridad negó categóricamente en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, negó conocer o tener dato alguno de quien de acuerdo al periodista Ricardo Rapahael es en realidad Gildardo López Astudillo, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos.

De acuerdo a las declaraciones de “Juan”, Harfuch es señalado de brindar información al cártel y facilitar el trasiego de drogas y armas para los de Taxco y Guerrero y de recibir dinero de dicha agrupación delincuencial.

Al respecto, el secretario dijo tener solo la información publicada en el diario y señaló “niego categóricamente cualquier vínculo de hoy de hace 6 o siete años con cualquier organización delictiva”.

Aseguró que en su trabajo los resultados hablan pues no es la primera vez que se le trata de involucrar con otros grupos delictivos “nos han intentado manchar otras veces”, dijo.

Afirmó que efectivamente desde 2013-2014 fue coordinador estatal de la Policía Federal en el estado de Guerrero en 2014 y posteriormente en Michoacán con el mismo cargo.

“Nunca hubo una investigación en contra de este sujeto, ni siquiera me sonaba cuando estaba allá”, sabíamos quienes eran las cabezas de este grupo delictivo hace seis siete años pero de este sujeto, no tengo idea de quién sea” así se refirió Harfuch al testigo protegido de la FGR, y reiteró que no había vínculo alguno con el grupo delictivo mencionado ni con ningún otro.

Finalmente dijo que sacará un comunicado negando esas declaraciones tal como lo ha hecho en redes y lamentó que estas declaraciones salgan en la primera plana de un medio de comunicación.