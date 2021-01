Elecciones no son terreno de juego del Presidente: Ciro Murayama

Los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley les permite; la elecciones no son terreno de juego del Presidente, así lo señaló el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, tras la determinación del Tribunal Electoral de prohibir al presidente López Obrador hablar del proceso electoral en sus conferencias.

El consejero afirmó en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que la disputa electoral corresponde a fuerzas políticas, ciudadanos y medios de comunicación y que la decisión de prohibir la injerencia del Presidente y otros gobernantes en contienda electoral no fue decisión de él ni del consejero presidente Lorenzo Córdova, no es decisión de dos, sino del Tribunal Electoral además de que sólo dos de los 11 consejos no estuvieron de acuerdo.

Señaló que aunque el Presidente tiene absoluta libertad de expresión, no debe beneficiar o lesionar a los actores políticos; por lo que debe respetar la equidad en la competencia y no decirle a la gente por quién votar.

Y recordó que fueron los reclamos y señalamientos de excesos del presidente Fox, de parte del actual presidente, impulsadas por sus adeptos, las que buscaron hacer valer normas de equidad, por lo que el INE vigila que la Constitución no se vuelva papel mojado al pensar que no aplica en ellos.

Aseguró que no seguir el mandato del Tribunal Electoral sería lamentable para la convivencia colectiva y sólo el Poder Judicial puede sancionar en una contienda que el consejero espera sea menos disruptiva.