El asesinato de un periodista, es un ataque contra la sociedad: Grecko

El asesinato de un periodista, es un ataque contra la sociedad, así lo considera el periodista Témoris Grecko y asegura que el factor común en crímenes de periodista es la impunidad, nadie va a juicio; menos del 1% acaba frente a un juez con una condena, señala.

El autor de “No se mata la verdad, El peligro de ser periodista en México”, compartió en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco afirma que hemos fallado en tratar de explicar a la gente qué es lo que pasa con los periodistas en un contexto en el que aquello que importa porqué matan al periodista, la respuesta es porque investigó algo que le moleta a alguien, algo que se va a develar y que no quieren que se sepa, ese es el momento en que atacan a un periodista, y que es también un ataque contra la sociedad.

En su libro, incluye los caso de Moises Sánchez, Rubén Espinosa, Miroslava Breach, Javier Valdés, casos relacionados con gente del poder en el gobierno de Javier Duarte, como es el caso de Rubén y Moisés.

Témoris señala que el factor común en los asesinatos de periodistas es la impunidad, “nadie va a juicio menos de 1% acaba frente a un juez con una condena y van contra el autor material no contra quien planeó el crimen, lo cual afirma es tremendo porque el mensaje es puedes matar a un periodista y salirte con la tuya”.

En su libro también toma el discurso de presidencial en el que señala hay polémicas que no son importantes, pero nos distraen, de lo verdaderamente importante, y aunque aseguró “a mí no me molesta que se agarre de sparring a los medios de comunicación, a fin de cuentas es promoción para ellos”; no obstante señala que si tuviéramos un país en que se quedan en discusión y o no pasan al hostigamiento y la agresión eso sería sano, pero el respeto a la libertad de expresión no se traduce en el fin de la impunidad ni mejores condiciones para el ejercicio del periodismo.

Témoris afirmó que los medios de comunicación están en crisis, sin embargo reconoció que “en los últimos años hemos visto el mejor periodismo que se ha hecho en México; sobre todo el de investigación”, y se hace gracias a grupos de periodistas por involucrase más en las cosas que la sociedad necesita conocer.

Durante el gobierno de Peña Nieto, recordó que se hicieron varias investigaciones que permitieron a la sociedad tomas decisiones. Los colectivos dijo, dejan atrás la idea de que el periodista es un lobo solitario; en el periodismo actual, reconoce que la colaboración es lo que no está dando un mejor periodismo que debe emocionar a quienes comienzan a ejercerlo.