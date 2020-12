Legislación en México es avanzada, pero no se cumple: Rosa María Álvarez

En México se ha legislado enormemente, hay una legislación muy avanzada, el problema es que no se cumple, así lo señaló la Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, Rosa María Álvarez González en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco.

La especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, catedrática de la Facultad de Derecho desde hace 40 años, feminista defensora de los derechos humanos, señaló la falta de capacitación para que se vaya paliando la discriminación en general y en particular en contra las mujeres, pues aunque parecería que no se ha hecho nada al respecto, aseguró que se ha avanzado poco.

La acreedora al Premio Nacional de Derechos Humanos que entrega el Senado de la República y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde hace 40 años afirma que a través de esta actividad y la defensoría de la familia y los derechos humanos en particular los derechos de las mujeres, le han permitido trabajar en la eliminación de la discriminación contra ellas, una situación que reconoció ha sido permanente.

La catedrática dijo estar convencida de que a través de la enseñanza y la docencia se pueden combatir los males que aquejan no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general.

Afirmó que en México se ha legislado enormemente en la protección de los derechos de las mujeres, hay una legislación muy avanzada, el problema, dijo es que no se cumple adecuadamente, no se tiene la posibilidad de capacitar a todos lo obligados por las normas jurídicas a actuar conforme a ellas para que se vaya paliando esta problemática que tal parecería que no se ha hecho nada.

Álvarez González afirmó que tenemos que exigir el cumplimiento de esas normas con la esperanza de que se aminore la situación de problemática de las mujeres en el país.

Afirmó que la violación de los derechos de la mujer es un asunto de educación en la sociedad, por lo que advirtió la falta de un programa desde la más tierna infancia hasta los niveles superiores, un programa a largo plazo para varias generaciones pues de no ser así, no se avanzará. Y aunque reconoció que posiblemente no verá concretarse este deseo, la exigencia debe ser una realidad, pues señaló que no es justo que sigamos en un ambiente de peligro por el solo hecho de ser mujeres.